Los servicios virtuales de Bancolombia estarán fuera de servicio por mantenimiento durante la madrugada de este domingo.

De 2:00 a.m. a 5:00 a.m. la Sucursal Virtual Personas, la App Personas y PSE estarán en “mantenimiento y no será posible usarlas durante este tiempo”.

Sin embargo estarán disponibles los cajeros electrónicos, corresponsales bancarios, Nequi, pagos con tarjeta de crédito y débito y la Sucursal Telefónica, según detalló la compañía a través de un comunicado de prensa.

La empresa aseguró que “estas pruebas son parte del mantenimiento preventivo de los canales del banco y en ningún se les solicitará a los clientes datos personales o financieros”.