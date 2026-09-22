Medellín, la ciudad que Oxford Economics pide no perder de vista: superaría a Buenos Aires y Sao Paulo

Hace 35 años, Medellín aparecía en los informes internacionales por razones de violencia e inseguridad. Hoy, una de las consultoras económicas más influyentes del mundo la pone en la lista de ciudades a las que inversionistas y empresas deberían prestar atención.
El Global Cities Index 2026 de Oxford Economics, publicado este mes, ubicó a Medellín en el puesto 370 entre 1.000 ciudades del mundo.
Aunque no entró al top 10 de las mejores metrópolis de Latinoamérica, el informe la incluyó en un grupo especial, el de las “Ciudades a Seguir” (Cities to Watch), reservado para las urbes emergentes que muestran una trayectoria dinámica y un alto potencial de crecimiento.
”Tienen una narrativa cautivadora, están trazando una trayectoria de crecimiento dinámico y nuestros modelos proyectan que ofrecerán un sólido desarrollo durante la próxima década”, explicó Liam Sides, director de Servicios de Ciudades de Oxford Economics, sobre las ciudades que integran ese listado.
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