Nokia 1100, el celular más vendido de la historia, vuelve a estar de moda: dónde comprarlo y cuánto cuesta

Doscientos cincuenta millones de unidades vendidas. Es el número que convierte al Nokia 1100 en el teléfono móvil más comercializado de la historia, según el Libro Guinness de los Récords, cifra que también explica por qué su regreso a la conversación pública no sorprende a nadie que lo haya tenido entre manos a comienzos de los años 2000.
El renovado interés llega luego de que HMD Global, la empresa que opera la marca Nokia, presentara el Nokia 300 Charge, un teléfono básico que recupera la filosofía del original: batería de larga duración, diseño resistente y funciones centradas en la comunicación.