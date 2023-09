En chocolatería, actores como Montblanc planean lanzar para el mes la nueva campaña ‘Spirit of Library New York’, inspirados en la ciudad y en su arte histórico. Este segmento de lujo alcanza un ticket desde $1,6 millones.

Y, finalmente, el sector de ropa y accesorios espera tener una dinámica similar, pero con un mayor movimiento en canales virtuales de hasta 120% más.

“En e-commerce esperamos volúmenes más agresivos que en las tiendas físicas. Por ejemplo, con Seven Seven nos proyectamos para crecer un 120% clientes y convertir 80% más vs. el año anterior y 50% frente el mes anterior, en e-commerce y en tiendas físicas esperamos crecer un 15% vs. el año pasado en ventas”, dice Verónica Rumié, head de Grupo Pash.

Además, añade, que septiembre como tal es el inicio de la temporada de fin de año, por lo que desde aquí se espera que las cifras escalen mes a mes. “Es la temporada comercial más importante para todas las marcas del grupo”.