El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que se va a convocar una asamblea de Ecopetrol cuyo objetivo esencial será “preautorizar que Ecopetrol entre de lleno al mundo energético” para que se convierta, dijo, “en la principal empresa de energía de Colombia”.

El ministro explicó que la idea es cambiar la orientación de la compañía, de solo petróleo, para entrar “al mundo solar, eólico, del hidrógeno y a mirar en el mundo eléctrico qué puede hacer como propietario de ISA”.

Esto implicará, entonces, una reforma de estatutos para que Ecopetrol se convierta una empresa de energía.

Entérese: Gobierno defiende el impuesto al mecato

Aunque no dio a conocer las fechas en que se llevaría a cabo dicha asamblea, Bonilla aseguró que “el objetivo es que no se espere hasta la asamblea ordinaria, sino que desde ahora comience a trabajar, porque necesitamos que Ecopetrol se ponga en el proceso de la diversificación. Esto no quiere decir que abandone la exploración y explotación de petróleo, sino que coloque recursos para ir más allá y autoricemos esto”.

Puede leer: Ministro de Hacienda asegura que déficit de fondo de combustibles “ya se comió” a la tributaria del 2022

Es de anotar que la Asamblea General de Accionistas se realiza una vez al año y suele ser en marzo, por lo que el hecho de convocar una asamblea debe reportarse primero ante información relevante en la Superintendencia Financiera.