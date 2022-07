José Antonio Ocampo, ministro entrante de Hacienda, calificó la capitalización del Fondo de Estabilización de Precios del Comsbustible (Fepc) como uno de los principales retos que deberá asumir el Gobierno de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que actualmente ese fondo tiene un déficit presupuestal y esos recursos son los que se utilizan para que los altos precios internacionales del petróleo no encarezcan la gasolina de manera desbordada en el país.

Mientras se dirigía al público durante un evento este jueves en la Universidad Sergio Arboleda, apuntó que las finanzas públicas han mejorado, “pero siguen siendo muy débiles y ahí tenemos unos retos enormes. Incluso, no voy a referirme a uno que ni lo he mencionado anteriormente porque no tenemos todavía mucha claridad de qué hacer: es el tema del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible”.