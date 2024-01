Desde Davos, Gobierno vuelve a hablar de bajarles los impuestos a las empresas en Colombia

“La actividad privada es el 80% del PIB (de Colombia). Si esa actividad privada no invierte, si no le generamos condiciones de sostenibilidad económica, que es hacia lo que va dirigido plantear el horizonte de reducir la tasa nominal del impuesto de renta, no estamos construyendo país”, declaró Bonilla a DNews.

Así, el ministro reconfirmó la iniciativa que corre por la cabeza del Gobierno, en el sentido de una tributaria que disminuya la carga impositiva a las compañías, que podría pasar del 35% al 30%.