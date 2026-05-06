Hoteles en EE. UU. no se llenan por el Mundial 2026, y varias entradas cuestan más de $40 millones

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, prometió el año pasado que el Mundial de 2026 sería el equivalente a “104 Super Bowls” para la economía estadounidense. Hoy, con el torneo a las puertas, esa promesa suena más a eslogan de campaña que a proyección económica seria. La industria hotelera de Estados Unidos está enviando una señal de alerta. Casi el 80% de los hoteleros en las 11 ciudades sede encuestadas por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) afirman que las reservas están por debajo de sus previsiones iniciales. Algunos propietarios ya no hablan del torneo como un motor económico. Lo llaman, sin rodeos, “un evento sin importancia”. Entérese: Infantino confirmó participación de Irán en el Mundial 2026, pero gambeteó encarecimiento en entradas y amistad con Trump

El negocio que no despegó: por qué los hoteles no se están llenando

El diagnóstico del sector da cuenta que solo uno de cada cuatro hoteleros encuestados por la AHLA registra un “aumento incremental significativo” en sus reservas, y eso ocurre principalmente en mercados con alta demanda turística base o en ciudades donde los equipos instalaron sus campamentos de entrenamiento. Jan Freitag, director nacional de análisis del mercado hotelero en CoStar, habló con Forbes y lo dice así: “No era cierto cuando se dijo y no se va a cumplir ahora”, en referencia a las proyecciones de Infantino. La FIFA había calculado que el torneo generaría 30.500 millones de dólares en producción económica, asumiendo que millones de turistas internacionales llegarían a Estados Unidos. También le dijo a los responsables de turismo de cada ciudad sede que esperaran una división equitativa entre visitantes nacionales e internacionales. Eso no está ocurriendo. Aproximadamente siete de cada diez hoteleros encuestados afirman que las barreras de visado y las preocupaciones geopolíticas están frenando significativamente la demanda internacional. “La falta de turismo internacional sin duda perjudicará el impacto económico general”, admitió Freitag.

El tamaño del torneo también complica las cosas

El Mundial 2026 es el más grande de la historia con 48 selecciones, 16 ciudades anfitrionas en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, y cientos de partidos distribuidos por todo el continente. Para un aficionado que viaja desde otro continente, esa dispersión geográfica se traduce en costos altísimos y logística compleja. Alan Fyall, vicedecano de la Facultad de Administración Hotelera Rosen de la Universidad de Florida Central, explica que “una diferencia clave es que este torneo es mucho más grande que otras Copas del Mundo. Está más disperso, es más caro y viajar es más complicado”. Oxford Economics respaldó esa lectura con un informe publicado la semana pasada. Las ciudades sede “generarán cierto crecimiento del PIB este verano”, pero concentrado en ocio y hostelería, y sin un “impacto significativo” en el empleo general ni en las ganancias económicas del año. Siga leyendo: Geopolítica, visados y boicots: los retos del Mundial 2026

Ciudad por ciudad: quién gana y quién pierde con el Mundial

El panorama no es homogéneo. Hay ciudades que están sufriendo más que otras, y algunas que sí están viendo un repunte real.

Las ciudades con más reservas de lo esperado

Miami lidera el grupo de los optimistas, más del 55% de sus hoteleros reportan reservas por encima de las expectativas y por encima de los niveles típicos de verano. Le sigue Atlanta, donde el 50% de los hoteles afirman estar en línea con o por encima de sus previsiones.

Las ciudades donde el Mundial pasa desapercibido

La situación es más difícil en otras latitudes. Entre el 85% y el 90% de los hoteleros de Kansas City informan reservas por debajo de un junio o julio común, sin grandes eventos de por medio. En Boston, Filadelfia, San Francisco y Seattle, cerca del 80% de los hoteleros reportan lo mismo y muchos describen el torneo directamente como un evento sin importancia. Los Ángeles, una de las sedes más icónicas, no escapa al fenómeno, entre el 65% y el 70% de los encuestados reportan reservas por debajo de las expectativas, frecuentemente al nivel de un verano normal. Nueva York sigue un patrón similar, con dos tercios de sus hoteles reportando demanda normal de temporada, pero sin el pico que se esperaba de un Mundial. En Dallas y Houston, el 70% de los encuestados dice que las reservas están por debajo de las expectativas para el torneo, aunque sí están al nivel de un mes típico de junio o julio. El informe de la AHLA lo clasifica como “impulso incremental limitado”. En contexto: Aficionados denunciaron a la Fifa por los altos precios de las entradas para el Mundial 2026

Las entradas: el otro gran problema del Mundial 2026

Mientras los hoteles esperan turistas que no llegan, el mercado de entradas está generando su propia tormenta. Más de 5 millones de entradas para el Mundial han sido vendidas, muchas de ellas adquiridas por revendedores, intermediarios y agencias para luego comercializarlas con ganancia. El resultado es un mercado secundario con precios que han generado indignación global. La página web oficial de reventa de la FIFA, FIFA Marketplace, llegó a publicar la semana pasada cuatro entradas para la final del 19 de julio en Nueva York a un precio superior a los 2 millones de dólares cada una. La comparación con Qatar 2022 habla por sí sola, ya que la entrada más cara para la final de ese Mundial costaba alrededor de 1.600 dólares a precio original. Para el Mundial 2026, la entrada más cara para la final tiene un precio original de aproximadamente 11.000 dólares ($40.777.880). Un salto de casi siete veces en cuatro años.

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