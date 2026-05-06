Hoteles en EE. UU. no se llenan por el Mundial 2026, y varias entradas cuestan más de $40 millones

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, prometió el año pasado que el Mundial de 2026 sería el equivalente a “104 Super Bowls” para la economía estadounidense.
Hoy, con el torneo a las puertas, esa promesa suena más a eslogan de campaña que a proyección económica seria.
La industria hotelera de Estados Unidos está enviando una señal de alerta. Casi el 80% de los hoteleros en las 11 ciudades sede encuestadas por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) afirman que las reservas están por debajo de sus previsiones iniciales.
Algunos propietarios ya no hablan del torneo como un motor económico. Lo llaman, sin rodeos, “un evento sin importancia”.
Entérese: Infantino confirmó participación de Irán en el Mundial 2026, pero gambeteó encarecimiento en entradas y amistad con Trump