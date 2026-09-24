¿Los colombianos se antojaron de tener más bebés? Nacimientos aumentaron en el primer semestre de este año

La caída en los nacimientos durante los últimos 10 años tiene a la economía frente a uno de sus mayores desafíos. Aunque desde 2017 el número de nacimientos ha venido cayendo de manera sostenida, entre enero y julio de este año la tendencia se revirtió. El Dane publicó las más recientes cifras de nacimientos, con un total de 253.175 registros. En este periodo se reportaron 3.776 nacimientos más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un incremento de 1,5%. Entérese: Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5% en 2025 Este comportamiento contrasta con el registrado en 2025, cuando se reportaron 441.537 nacidos vivos, 12.364 menos que en 2024, lo que equivale a una reducción de 2,7%. El Dane, sin embargo, señaló que esta fue la menor caída observada en el país desde 2022, año a partir del cual los descensos anuales se ubicaron entre 7,0% y 12,0%.

Cifras del Dane sobre el comportamiento de los nacimientos, las tasas de fecundidad y las defunciones en Colombia durante 2025 y 2026. Gráfico: La República

A nivel regional, el comportamiento fue heterogéneo durante 2025. Mientras la tendencia nacional mantuvo una reducción en el número de nacidos vivos, aunque con menor intensidad, Guainía (3,4%), Chocó (2,7%), Quindío (1,3%), Tolima (1,1%) y La Guajira (0,9%) registraron incrementos en los nacimientos frente a 2024. En los demás departamentos, con excepción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también se observó una desaceleración en la caída de los nacimientos durante 2025. En Bogotá, que concentra el mayor número de nacimientos del país, la disminución pasó de 7,2% en 2024 a 1,3% en 2025, una diferencia de 5,9 puntos porcentuales. La desaceleración fue aún más marcada en Antioquia y Valle del Cauca, segundo y tercer departamento con mayor número de nacimientos, respectivamente. En estos territorios, la diferencia fue de 9,9 y 7,2 puntos porcentuales, respectivamente. Lea más: Antioquia se está quedando sin bebés: nacimientos cayeron 43%: ¿qué lo explican y hacia dónde vamos?

Así se comportaron las tasas de fecundidad en Colombia durante 2025

Por edad, las tasas específicas de fecundidad, que miden la frecuencia de nacimientos por cada 1.000 mujeres en grupos de edad quinquenales, continuaron en descenso durante 2025. No obstante, la caída anual fue menos pronunciada que la registrada en 2024. Las mayores reducciones se presentaron entre las mujeres más jóvenes. En el grupo de 20 a 24 años, la tasa disminuyó en 2,6 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres, mientras que entre las adolescentes de 15 a 19 años cayó 2,5, en ambos casos frente a 2024. Puede leer: Colombianos ya no tienen hijos: en diez años, nacimientos se desplomaron 31% En los grupos de mayor edad, la reducción fue progresivamente menor. Entre las mujeres de 40 a 44 años, la tasa pasó de 6,9 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en 2024 a 6,8 en 2025, la disminución más baja entre estos grupos. Por su parte, entre las mujeres de 45 años y más, la tasa se mantuvo en 0,3 nacimientos por cada 1.000 mujeres durante ambos años.

¿Cómo se comportaron las defunciones en Colombia durante 2025 y 2026?

Entre enero y julio de este año, el país reportó 172.426 defunciones no fetales, según cifras preliminares del Dane. Esta cifra representa un incremento de 4,8% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a 7.918 defunciones adicionales.

El aumento de las defunciones durante los primeros siete meses del año contrasta con el comportamiento registrado en 2025. Durante ese año se reportaron 284.254 defunciones no fetales, un crecimiento de 3,1% frente a 2024, es decir, 8.476 casos adicionales. Este comportamiento fue similar al observado en 2024, cuando las defunciones aumentaron 2,7% en comparación con 2023. No se vaya sin leer: Colombia es de los países con mayor fecundidad de la Ocde, aunque nacimientos van a la baja desde 2004

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