Colombia es de los países con mayor fecundidad de la Ocde, aunque nacimientos van a la baja desde 2004

Aunque es una realidad evidente tanto en economías desarrolladas como emergentes, Colombia aún conserva una tasa de fecundidad ‘competitiva’ frente a sus pares regionales, así como frente a Estados Unidos, España, Canadá y el promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Si se revisan las naciones latinoamericanas, Colombia tiene la segunda tasa de fecundidad más alta, con 1,7, solo por detrás de México, que registra 1,89. El listado lo completan Brasil, con 1,61 hijos por mujer; Argentina, con una tasa de 1,5; Costa Rica, con 1,32; y Chile, con 1,14.
Estados Unidos registra una tasa de fecundidad de 1,62, mientras que el promedio de la Ocde es de 1,46; Canadá se ubica en 1,34 y España cierra con una tasa de 1,22.
Ahora bien, Sebastián Trujillo, exnegociador de acceso de Colombia a la Ocde, señaló que la tasa actual es resultado de un deterioro en los nacimientos durante las últimas dos décadas.
“Colombia registra una de las mayores caídas de fecundidad del bloque desde 2004 (-0,74), partiendo de niveles históricamente altos (en los años sesenta era casi el doble del promedio del bloque)”, advirtió Trujillo.
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