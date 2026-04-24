Colombia es de los países con mayor fecundidad de la Ocde, aunque nacimientos van a la baja desde 2004

Aunque es una realidad evidente tanto en economías desarrolladas como emergentes, Colombia aún conserva una tasa de fecundidad ‘competitiva’ frente a sus pares regionales, así como frente a Estados Unidos, España, Canadá y el promedio de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Si se revisan las naciones latinoamericanas, Colombia tiene la segunda tasa de fecundidad más alta, con 1,7, solo por detrás de México, que registra 1,89. El listado lo completan Brasil, con 1,61 hijos por mujer; Argentina, con una tasa de 1,5; Costa Rica, con 1,32; y Chile, con 1,14. Estados Unidos registra una tasa de fecundidad de 1,62, mientras que el promedio de la Ocde es de 1,46; Canadá se ubica en 1,34 y España cierra con una tasa de 1,22. Ahora bien, Sebastián Trujillo, exnegociador de acceso de Colombia a la Ocde, señaló que la tasa actual es resultado de un deterioro en los nacimientos durante las últimas dos décadas. “Colombia registra una de las mayores caídas de fecundidad del bloque desde 2004 (-0,74), partiendo de niveles históricamente altos (en los años sesenta era casi el doble del promedio del bloque)”, advirtió Trujillo. Le puede interesar: Colombia registra la menor cifra de nacimientos en una década: cayeron 4,5% en 2025

Educación, empleo femenino y cambios sociales explican la reducción en los nacimientos

De acuerdo con el exnegociador, la reducción de la tasa de fecundidad obedece a factores como el mayor acceso a la educación, el aumento de la participación femenina en el mercado laboral y los cambios en las actitudes hacia la maternidad, lo que ha llevado al agotamiento del bono demográfico. “Ahora hay mayor libertad de elegir; la sociedad ha cambiado”, agregó. Sin embargo, algunos países del norte de Europa, como Eslovenia y Hungría, han logrado moderar la caída de la tasa. La Ocde señaló que esto se relaciona con la existencia de garantías para una natalidad libre, ya que el aborto es un derecho en ambos países, así como con un entorno de mayor igualdad de género, pues en países como Colombia la carga del hogar recae de manera desproporcionada sobre las mujeres. “La Ocde es muy clara en insistir en reformas paramétricas o mecanismos de ajuste automático que vinculen las pensiones al crecimiento de las contribuciones totales y en elevar las tasas de empleo, especialmente de mujeres y adultos mayores”, agregó Trujillo. El organismo supranacional también señaló que el camino para contrarrestar y, en el futuro, revertir la tendencia debe orientarse hacia un reparto más equitativo del trabajo doméstico, el fortalecimiento de políticas de conciliación entre trabajo y familia y una revisión de los costos de tener hijos, en especial los asociados a la vivienda. “El envejecimiento y la caída de la fecundidad reconfiguran la demanda de cuidado, tanto remunerado como no remunerado, y esto afecta de manera desigual a mujeres y hombres”, concluyó Lucía Scuro, experta senior de la División de Asuntos de Género de la Cepal. Lea más: Estos son los departamentos donde más caen los nacimientos en Colombia, ¿está el suyo?

Menos nacimientos, más presión: el impacto de la fecundidad en el sistema pensional