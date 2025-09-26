Colombianos ya no tienen hijos: en diez años, nacimientos se desplomaron 31%

La tasa de natalidad en Colombia sigue en un declive cada vez más pronunciado, reveló el Dane. El año pasado se reportaron 453.901 bebés nacidos vivos, lo que representa una reducción del 12% frente a 2023. Si se compara con 2015, el retroceso es aún más drástico: 207.098 nacimientos menos, es decir, un 31,3% por debajo –casi la tercera parte–.
Y para 2025 la situación no pinta distinta. Las cifras preliminares de enero a julio muestran el nacimiento de 243.870 bebés, una disminución de 6,6% frente a los mismos siete meses de 2024.
Es claro: los jóvenes –sobre todo– no piensan tener hijos. Un sondeo entre los lectores de EL COLOMBIANO reflejó que entre las principales razones detrás de esta elección están: “el costo de vida es muy alto y criar un hijo es demasiado caro”; “cambios en la forma de vida: parejas más pequeñas, más gente viviendo sola”; o “muchas personas prefieren estudiar o trabajar antes que tener hijos”.