En segundo lugar, la jefe de cartera agropecuaria afirmó que no se prohibirán las exportaciones en general del sector. “Tenemos que cumplir con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Colombia tiene una obligación internacional. No podemos prohibir exportaciones, lo que podemos es hacer algunas restricciones y aquí el argumento fuerte no es el bienestar animal sino la seguridad alimentaria. Pero cualquier restricción que el Gobierno haga, que tiene que hacerla por decreto, solo podrá ser temporal”, indicó López.

Y agregó que, además, este acuerdo establece que las negociaciones comerciales son potestad del Ejecutivo y que deben ser sometidas a control de constitucionalidad y ahí sí el Congreso ratifica o no la negociación.

De esta manera, desde el Gobierno Nacional se realizarán visitas para observar si se cumplen o no las normas del ICA para la exportación y, de encontrarse problemas, se realizaría un decreto para suspender estas exportaciones temporalmente hasta que se ajusten los procesos.