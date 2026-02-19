Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual del 4x1.000, ¿cuánto dejaría de recibir el Estado?

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) realizó la propuesta al Gobierno Nacional de desmontar el impuesto del 4x1.000 como medida para dinamizar las transferencias en el país. Esta idea llega en un momento clave para el Gobierno, que busca una recaudación tributaria más robusta y sería renunciar a 16 billones de pesos que le llegan por medio de este impuesto a las arcas del Estado. Sin embargo, la propuesta, que fue planteada junto con otras ideas en una hoja de ruta de cara al 2030, busca formalizar e impactar positivamente en el crecimiento económico del país.

De acuerdo con José Ignacio López, presidente de Anif, el 4x1.000 “es un impuesto muy distorsionante, estamos trabajando en hacerlo de forma gradual, para bajarlo medio punto por año, lo que tardaría al menos dos Gobiernos, para ir recalibrando las finanzas”. Le puede interesar: ¿Qué pasó con el nuevo 4x1.000? A un año de aprobado, aún no tiene fecha de entrada en vigencia

Costo que le generaría al Gobierno desmontar el 4x1.000

Además de dejar de recibir 16 billones al año, el Centro de Pensamiento de Anif estimó que el costo fiscal de este desmonte sería de $1,1 billones de pesos en el primer año, aunque trae efectos positivos en la formalidad y crecimiento. Por ende, Anif señala que el 4x1.000 se trata de un gravamen “antitécnico” que no mide la verdadera capacidad económica del contribuyente y que, además, desincentiva el uso de canales digitales. Para el centro de estudios, el impuesto termina castigando la formalidad y dificulta que microempresas y pequeños negocios se integren plenamente al sistema financiero, lo que a largo plazo también limita el potencial de recaudo del Estado. Por eso, Anif propone una reducción gradual que evite un regreso masivo al efectivo y que permita avanzar hacia un esquema más coherente con la formalización. Sin embargo, reconoce que el contexto fiscal no da margen para decisiones inmediatas. “En el muy corto plazo va a ser muy difícil reducir esas distorsiones por el faltante de ingresos”, advirtió su presidente, José Ignacio López. Lea más: Este es el banco que le devolverá el 4x1000 si registra sus llaves de Bre-B en sus cuentas

¿Cómo se dividió el recaudo tributario en 2025 y cuánto aportó el 4x1.000?

Las cifras oficiales reflejan esa estrechez. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el recaudo tributario de 2025 cerró en $296 billones, por debajo de la meta de $305,4 billones. La diferencia fue de $9,4 billones. La mayor fuente de ingresos fue la retención en la fuente por renta, con $103,61 billones (35% del total), seguida por el IVA, que aportó $64,35 billones (21,7%). Los tributos aduaneros sumaron $50,46 billones, equivalentes al 17,1%. En ese contexto, el 4x1.000 representó $1,91 billones durante 2025, una cifra menor frente a otros impuestos, pero relevante en medio de la brecha fiscal. En total, los tributos asociados a la economía interna alcanzaron $245,5 billones, mientras que los vinculados al comercio exterior llegaron a $50,47 billones. Conozca también: ¿Por qué el sistema financiero no está listo para la exención del 4x1000 para cuentas de ahorro?

Más de un año de espera por el nuevo sistema

Mientras el debate técnico continúa, cabe resaltar que esta discusión no es nueva, puesto que Colombia completa más de un año esperando la entrada en operación del nuevo esquema para el 4x1.000. Esto, porque la reforma aprobada eliminó la obligación de “marcar” una sola cuenta exenta y permitió que todas las cuentas de una persona queden cubiertas hasta un tope mensual de movimientos. La promesa fue que si el total de transacciones no supera 350 UVT al mes, el usuario no pagará el gravamen. El cambio busca adaptar un impuesto creado hace más de dos décadas a la realidad actual, donde es común que una persona tenga varias cuentas en distintos bancos. Con el nuevo modelo, no importaría cuántas cuentas tenga, sino el total de movimientos mensuales. Si se mantienen por debajo del límite, el impuesto no se causaría. No obstante, la implementación está frenada. Aunque el sector bancario aseguró estar listo, el sistema requiere la integración de todas las entidades que también recaudan el impuesto. Esa conexión tecnológica aún no se ha completado, lo que mantiene en pausa la entrada en vigencia. Hasta ahora, ni el Gobierno ni la Dian han anunciado una fecha tentativa para su aplicación. Así, usuarios y entidades financieras siguen operando bajo el esquema anterior, mientras la reforma permanece en un limbo regulatorio que ya suma 15 meses.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el impuesto del 4x1.000?

Es el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), un cobro que se aplica a ciertas transacciones bancarias. Su objetivo es recaudar recursos, pero suele debatirse por su efecto sobre pagos digitales y formalización.

¿Qué propone Anif exactamente para desmontar el 4x1.000?

Anif plantea una reducción gradual “medio punto por año”, de forma que el ajuste tome varios años y permita recalibrar las finanzas públicas. La idea busca disminuir distorsiones y fomentar el uso del sistema financiero.

¿Cuánto dejaría de recibir el Estado con el desmonte?

Según Anif, el costo fiscal sería de $1,1 billones en el primer año. El artículo también cita cifras de recaudo anual del impuesto; por consistencia editorial, debe precisarse el año y la fuente exacta de cada magnitud.

¿Qué significa la exención hasta 350 UVT al mes?