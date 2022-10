¿De dónde saldrá la plata?

El presidente Gustavo Petro hace casi un mes fue el primero en lanzar una cifra, según él, cada hectárea debería estar entre $10 y $20 millones, lo que haría que el plan costara entre $30 y $60 billones. Este martes la ministra López dijo que la cifra aún no está totalmente clara porque dependerá de la revisión que el Gobierno haga. Pero la pregunta es de dónde saldrán esos recursos.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dijo a LR la semana pasada que “no sé si el Presidente dijo que sería con TES o no, pero en el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer, no se puede comprar tierras con bonos, TES. Eso no está autorizado”.