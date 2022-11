Este viernes terminó el período de aceptaciones a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por acciones del Grupo Nutresa.

Esta vez el oferente fue el conglomerado IHC Capital Holding, que lidera el jeque árabe Tahnoun bin Zayed, y buscaba quedarse con entre el 25% y el 31,25% de los títulos.

No obstante, los planes no salieron como el grupo emiratí quería. Los accionistas de Nutresa no le caminaron a la oferta, pues en total las aceptaciones recibidas corresponden al 7,71% de las acciones, muy por debajo de su meta.

Por lo tanto, la OPA se declaró desierta.

En total 1.426 accionistas dieron su visto bueno a la OPA, mostrando disposición por vender 35.313.472 títulos de la multilatina de alimentos.

Contrastando las aceptaciones que hubo hasta ayer con las que quedaron consolidadas hoy, se estaría confirmando que uno de los que participó fue el banquero Jaime Gilinski.

Esto, recordando que el jueves trascendió que Gilinski vendería entre el 5% y el 9,99% de las acciones en Nutresa.

Entre tanto, el Grupo Sura, otro de los que tienen velas en el asunto, insistió en que sin junta directiva –como está en este momento– no podía adoptar ninguna medida y por lo tanto no deliberó la oferta.

Además, Grupo Argos, el otro gran inversionista en Nutresa, informó ayer su decisión de no participar en la OPA.

Así las cosas, el nuevo envión por la compañía antioqueña se quedó en veremos.

Cabe recordar que en este proceso se ofrecían US$15 por acción de la compañía que lidera negocios como Noel, Zenú o Doria, entre otros.