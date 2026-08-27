Organización Corona donará $50.000 millones para la reconstrucción tras el terremoto

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto sumará un nuevo aporte del sector privado. La Organización Corona anunció la destinación de $50.000 millones para apoyar la recuperación de las familias damnificadas y de infraestructura comunitaria golpeada por la emergencia.
El anuncio lo dio el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que habló directamente con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, para conocer el alcance de la contribución: “Acabo de hablar con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, quien me confirmó una donación de $50.000 millones para la reconstrucción de Colombia”, escribió en su cuenta de X.
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