Exclusivo | Hannah Escobar revela por qué duró menos de una semana en el Gobierno De la Espriella

Menos de una semana alcanzó a estar la química farmacéutica y activista Hannah Escobar al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnología del Ministerio de Salud. Este miércoles, la ministra de Salud Ana María Vesga, le comunicó por teléfono que debía dejar el cargo. La salida ocurre en medio de la tormenta política que desató su nombramiento. Sectores afines al presidente Abelardo De la Espriella cuestionaron públicamente su llegada al Ministerio y en redes sociales comenzaron a circular fotografías falsas que pretendían mostrar a Escobar respaldando el aborto con pañoletas verdes. Postulada originalmente por las asociaciones de pacientes durante las mesas de empalme y convocada formalmente por la ministra Vesga, Escobar tomó la difícil decisión de dejar su puesto en la gobernación —donde coordinaba el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en plena emergencia— para asumir este nuevo reto por pura convicción, aun cuando representaba un mal negocio financiero y le exigía trasladarse costosamente a Bogotá. Lea también: Hannah Escobar, quien enfrentó el “chu, chu, chu” de Petro, tuvo que salir del MinSalud por su postura pro aborto Sin embargo, la filtración de su llegada al cargo desató ola de mensajes en redes sociales promovida por influenciadores afines al gobierno de De la Espriella. Mediante montajes fotográficos falsos —como una imagen alterada donde supuestamente vestía una pañoleta verde que ella asegura jamás haber usado— y la edición malintencionada de un antiguo podcast, donde en realidad defendía la campaña del propio Abelardo, se construyó una narrativa de rechazo en su contra. En esta entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO, Hannah Escobar rompe su silencio: cuenta los detalles de la llamada que definió su salida, exime de “culpa” a la ministra de Salud, reivindica al gobernador Andrés Julián Rendón y advierte sobre el riesgo de imponer la “pureza ideológica” sobre las capacidades técnicas en la salud pública. También explica cómo su postura constitucional sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) terminó costándole el cargo.

Hannah, quiero preguntarle cómo se da su salida de este gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, porque usted llevaba apenas ocho días ahí en el cargo...

”Todo empezó porque en el sector salud publicaron una nota diciendo que yo había entrado al gobierno, lo cual aún no se había hecho público. Eso lo empezaron a compartir y algunos ‘influencers’ cercanos al gobierno de Abelardo, vinculados a su campaña previa, comenzaron a hacer ‘fakes’ con mi foto. Incluso recortaron un podcast donde yo en realidad estaba defendiendo votar por él; fue una campaña de desprestigio y acoso horrible que duró unas 24 horas. Al día siguiente por la tarde (miércoles 26 de agosto), me llamó la ministra y me dijo que, por orden del presidente, me pedían la renuncia. Me aclaró que no era tanto el tema del aborto, sino lo que decía en el podcast y mi apoyo previo a Paloma. A mí lo que me parece muy particular es que yo no busqué entrar activamente en este gobierno. Yo estaba muy contenta en la gobernación (de Antioquia); de hecho, para mí fue difícil decirle que me iba a ir, pues me interesaba apoyar en salud, pero lo acepté por convicción”. No se pierda: “Alguien tiene que alzar la voz; quedarse callado no es ético”: Hannah Escobar

¿Y qué más pasó?

“Tampoco me parece justo que digan (desde el Gobierno) que no sabían quién era yo; tengo confirmaciones de que la secretaria de Abelardo tenía mi hoja de vida. Al final, la entrevista con él no se llevó a cabo porque decidieron que para ese nivel no se requería, pero él conocía mi hoja de vida. Incluso me presionaron para acelerar mi renuncia en la gobernación para poder posesionarme rápido, lo que generó inconvenientes a mi equipo de trabajo y al gobernador. Aun así, en la gobernación me apoyaron un montón, a pesar de que yo era la subsecretaria encargada de coordinar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) en plena emergencia. Me posesioné y ya luego pasó lo que te cuento”.

¿Y cómo llega la hoja de vida al presidente Abelardo?

“Las asociaciones de pacientes postularon mi hoja de vida; pidieron que fuera yo quien estuviera en ese cargo, y la ministra también la estudió”.

¿En el llamado ’Banco de talentos’?

“No, no. Las asociaciones de pacientes participaron en los ejercicios de empalme y en ese marco entregaron la postulación. La ministra (Ana María Vesga) también me la solicitó”.

Hannah, pero por qué cree que hubo cambio de parecer si en un comienzo la ministra le pidió la hoja de vida y la tenían corriendo con la entrega de su cargo en la Gobernación de Antioquia...

“Quiero dejar algo claro: yo no creo que la ministra Ana María tenga la culpa, ella está haciendo lo que puede. Para ella también es un sacrificio muy teso porque está anteponiendo la salud de todos, y la decisión fue una orden del presidente. En un cargo como el de ella, uno tiene que escoger qué batallas dar, porque hay que mantener la posibilidad de hacer algo por la salud de todos por encima de defender un cargo individual. No quiero que ella salga vulnerada en todo esto; de entrada me parece una falta de respeto que no dejen a un ministro escoger su propio equipo”.

Digamos, ¿cómo y cuándo le notifican a usted entonces de ese reversazo en el nombramiento?

“Por vía telefónica”.

¿Y cuándo la llamaron?

“Ayer en la tarde (26 de agosto de 2026)”.

¿Y quién la llamó?

“La ministra (de Salud)”.

¿Se sabe el Presidente qué motivos tuvo para no materializarlo?

“Sí, tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, con un podcast que unos influencers sacaron de contexto donde supuestamente estoy insultando a Abelardo (cuando en realidad en el video estoy defendiendo su candidatura) y, obviamente, mi apoyo previo a Paloma.

También sectores petristas celebran su salida...

“Me causa mucha gracia porque están celebrando en conjunto; ellos me han hecho el mismo tipo de persecución durante años. Incluso usan insultos similares. Una persona cercana a estos ‘influencers’ del Gobierno sacó un mensaje difamando a mi papá, de la misma forma que antes lo hacían los petristas que decían que a mi papá lo habían echado de Titiribí por ser narcoparamilitar, y ahora los abelardistas dicen que lo echaron por ser comunista. La verdad es que el pueblo de Titiribí lo adora y le hacen homenajes; nunca lo echaron. Se dan likes y se comentan entre ellos”.

Y sobre los cuestionamientos que usted llegó a tener en su momento contra el gobierno pasado en torno a lo de salud, ¿eso se lo están reviviendo ahora o no?

“No, porque eso no es conveniente para sus narrativas. Simplemente celebran porque en su momento me enfrenté a Petro y sus ‘influencers’ sienten un profundo dolor por eso; dicen que es karma, me llaman ‘esquizofrénica’ y lo mismo de siempre”.

¿Va a volver a la Gobernación?

“No sé qué voy a hacer ahora, probablemente trabajar en algunos proyectos. Lo de la Gobernación es una decisión total del gobernador (Andrés Julián Rendón), a quien respeto y admiro profundamente por ser brillante, capaz, técnico y cero sectario. De hecho, me siento mal con él porque me equivoqué al irme y siento que si volviera a pedirle espacio sería como el hijo pródigo pidiendo perdón. También entiendo que políticamente para él puede ser muy complicado, porque si el presidente te está vetando, tener a una persona vetada es un riesgo político para un gobernador que necesita apoyo de la nación”.

Y sobre esos vetos, ¿qué cree usted que hay detrás de ellos?

“Creo que están enviando un mensaje de ‘pureza ideológica’ que debe anteponerse a todo, y que están cerrando filas en el movimiento político de Defensores de la Patria que están construyendo. No es normal que un gobierno persiga gente por pureza ideológica, pero sí es normal que intenten consolidar su movimiento. Aunque yo no esté de acuerdo con las formas, entiendo que es así, y el mensaje para los funcionarios y gremios es bastante claro”.

Hay un trino suyo hablando sobre el aborto, ¿ese sí es suyo?

“Ese trino sí es mío, y en él hago referencia al protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del Ministerio, que fue un protocolo que se sacó por directriz de la Corte Constitucional durante el gobierno de Santos, en cabeza de Alejandro Gaviria, por seguridad en salud pública”.

Trino publicado por Hannah Escobar el 2 de diciembre de 2025 en una cuenta que, según dice, mantiene cerrada.

¿Hay otros trinos similiares?

“No, porque yo cerré mi otra cuenta hace mucho tiempo debido a que entiendo el ejercicio de la función pública y lo separo del activismo; habría estado mal seguir siendo activista mientras era funcionaria de la Gobernación. Pero ellos me tienen en la mira desde hace mucho y por eso me sorprende que digan que no me conocen”.

¿Y qué cree que hay detrás de toda esta campaña en redes sociales de un lado y de otro?

“No tengo ni idea, tal vez sea un tema personal, pero la defensa liberal de los derechos individuales y el aborto IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) sí pesó mucho en la decisión”.

¿A usted la sacaron por una información falsa?

“A mí me sacaron por defender los derechos de salud de las mujeres”.

Y hay una supuesta fotografía suya con la pañoleta verde no era original...

”Nunca he usado una pañoleta verde. Es más, en mis propias publicaciones me burlo de las “pañoletudas”, y por eso me detestan también en el progresismo, porque no me gusta ese nivel de identificación con activismos. Una cosa es defender la salud pública y el derecho individual de las mujeres en salud, y otra muy distinta promover activamente algo que pertenece al fuero interno de las personas. En mi publicación sobre la IVE, solo hago promoción pedagógica de lo seguro y de lo que existe legalmente en salud pública”.

Y algunos otros símbolos o activismos, ¿usted tampoco los comparte?

“No es que no comparta la causa, sino que no la promuevo activamente porque considero que el enfoque debe ser orientado a la pedagogía y al derecho más que al activismo político. Me incomoda mucho que los temas de salud se conviertan en bandos políticos. Tampoco me gusta el activismo por Palestina que persigue a quienes piensan distinto (aunque por supuesto entiendo y estoy de acuerdo con que el pueblo palestino está sufriendo); lo que me molesta es la forma impositiva de abordar estos temas”.

Por ejemplo, ¿qué opina de la palabra “facho” para descalificar al contrario?