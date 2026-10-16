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Así 158 jóvenes crean nuevas formas de mover dinero en Colombia desde Medellín

Medellín reúne a 158 desarrolladores, estudiantes y emprendedores para crear soluciones de pagos abiertos que impulsen la interoperabilidad financiera y la inclusión digital.

  • El encuentro de Medellín pone a prueba esa capacidad de desarrollo durante dos días, con equipos que deben pasar de los desafíos planteados a prototipos funcionales y presentar sus propuestas ante representantes de la industria, inversionistas y aliados. FOTO: Cortesía Interledger.
    El encuentro de Medellín pone a prueba esa capacidad de desarrollo durante dos días, con equipos que deben pasar de los desafíos planteados a prototipos funcionales y presentar sus propuestas ante representantes de la industria, inversionistas y aliados. FOTO: Cortesía Interledger.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Medellín es sede este 16 y 17 de octubre del Open Payments Hackathon, una iniciativa de Interledger Foundation y Ruta N que reúne a 158 participantes para desarrollar prototipos funcionales capaces de conectar diferentes redes financieras y facilitar el movimiento de dinero entre plataformas.

Durante dos días, desarrolladores, estudiantes, profesionales y emprendedores trabajan en soluciones tecnológicas para responder a desafíos relacionados con los pagos digitales y la inclusión financiera. La actividad busca convertir las capacidades del talento colombiano en propuestas que puedan responder a necesidades de personas, empresas y comunidades.

El encuentro llega a Colombia después de una edición en México y hace parte de los esfuerzos de Interledger Foundation por impulsar una infraestructura financiera abierta, con herramientas que permitan la comunicación entre diferentes sistemas de pago.

En Medellín participan personas de distintos sectores, entre ellos tecnología, fintech, inteligencia artificial y ciberseguridad. De los 158 asistentes, 108 provienen de Medellín y su área metropolitana, mientras que los demás representan a Bogotá, Cartagena, Cali, Bucaramanga y otros lugares del país.

La convocatoria reúne talento de seis departamentos y de al menos ocho instituciones de educación superior, con el objetivo de desarrollar capacidades y soluciones en torno a la interoperabilidad de los pagos.

Conozca más: Mujeres emprendedoras: la apuesta conjunta de la Alcaldía. Gobernación y Cámara de Comercio

¿Qué son los pagos abiertos y cómo funcionan?

Los equipos trabajan con Open Payments o pagos abiertos, un estándar de interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite a las aplicaciones enviar, recibir y gestionar pagos a través de distintas redes mediante una interfaz interoperable.

La propuesta busca que los sistemas financieros puedan comunicarse entre sí, en lugar de operar como plataformas separadas. Para ello, los participantes deben construir prototipos que respondan a retos financieros reales y presentar sus propuestas ante un panel integrado por representantes de la industria, inversionistas y aliados del ecosistema.

“Los pagos abiertos representan una oportunidad para avanzar hacia un sistema financiero en el que las diferentes redes puedan conectarse y las personas tengan más posibilidades para mover su dinero de manera segura y sencilla”, afirma Marían Villa, líder de alianzas de Interledger Foundation.

La directiva señala que la experiencia busca transformar el conocimiento en soluciones concretas y contribuir a la construcción de un ecosistema financiero más interoperable, innovador e inclusivo.

El uso de estándares compartidos es central en esta apuesta. Su propósito es facilitar que diferentes redes y plataformas puedan intercambiar información y procesar operaciones, bajo una lógica similar a la de los protocolos abiertos de internet, que permiten la comunicación entre sistemas distintos.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades tecnológicas alrededor de los pagos abiertos y avanzar hacia un ecosistema en el que la inclusión financiera no se limite a tener acceso a productos, sino que también contemple las posibilidades de enviar, recibir y gestionar dinero entre diferentes redes.
La iniciativa busca fortalecer las capacidades tecnológicas alrededor de los pagos abiertos y avanzar hacia un ecosistema en el que la inclusión financiera no se limite a tener acceso a productos, sino que también contemple las posibilidades de enviar, recibir y gestionar dinero entre diferentes redes.

Inclusión financiera: el reto va más allá de tener una cuenta

El Open Payments Hackathon se desarrolla en el marco de Beyond Access, una serie de encuentros impulsada por Interledger Foundation para ampliar la conversación sobre inclusión financiera.

La iniciativa plantea un desafío para el sector: lograr que el acceso a una cuenta bancaria o a un producto financiero se traduzca en más posibilidades para administrar y mover el dinero.

En Colombia, el 96,3 % de los adultos tiene al menos un producto financiero, según cifras citadas por Colombia Fintech, con base en el Reporte de Inclusión Financiera de 2024 de Banca de las Oportunidades.

Sin embargo, el efectivo todavía representa el 66 % de los pagos, de acuerdo con el Banco de la República. Además, el 95 % de las transferencias digitales permanece dentro de la misma entidad financiera, según Colombia Fintech.

Estas cifras muestran los desafíos que enfrenta el ecosistema para conectar redes y plataformas que operan de manera separada. En ese contexto, los pagos abiertos plantean el uso de estándares comunes para facilitar la interoperabilidad y ampliar las posibilidades de movimiento del dinero entre distintos sistemas.

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Interledger Foundation desarrolla infraestructura de código abierto, financia proyectos y trabaja con actores del ecosistema para promover un sistema financiero en el que las redes puedan conectarse.

A través de actividades como el Open Payments Hackathon, la organización busca acercar estas herramientas a desarrolladores, estudiantes y emprendedores que puedan convertirlas en soluciones aplicables a las necesidades del mercado.

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