Los hallazgos son interesantes: hasta 20% pueden variar los precios de los inmuebles cercanos, aunque no necesariamente eso se traduce en un mayor precio, pues en varios casos los hogares vecinos a estos sitios de recreación ven afectada la valoración de sus predios.

Al igual que en 2021 y su histórico registro de vivienda comercializada en Colombia, 2022 arrancó con todo, y las 19.633 unidades vendidas en enero marcaron récord para un inicio de año. Antioquia, en donde el año pasado hubo más de 26.000 ventas, no se queda atrás. No obstante, en una época donde la alta inflación toca el bolsillo, saber dónde están los mejores precios es clave.

Los que bajan

En contraste, las unidades que más bajan según Properati son aquellas en inmediaciones a las unidades deportivas de Castilla y San Cristóbal, y del Parque Biblioteca La Ladera. “El valor de los inmuebles aledaños a estas áreas recreativas puede disminuir entre 18% y 20%”.

Y aunque también incidieron en una ligera disminución, la Plazoleta Alpujarra y la Unidad Deportiva de Belén son los lugares que menos variaciones generaron en los precios. En el primer caso el ajuste fue de -0,02% (con un metro cuadrado de $3.404.000), mientras que en el segundo se observó un -0,08% (y $3.806.000 por metro cuadrado).

Ante esto, Sarmiento indica que los parques no son de por sí el elemento decisivo para aumentar o no el valor de las viviendas, sino que también tienen que estar acompañados de un sistema integral de transporte, urbanismo y servicios que promuevan su uso. Subraya igualmente que aunque hay variaciones negativas, eso no quiere decir que en las zonas donde eso sucede el metro cuadrado tenga un precio bajo.

Vale destacar que entre los factores que se tuvieron en cuenta para la evaluación estuvieron un rango de precios de apartamentos entre $60 millones y $1.100 millones y “se analizaron los parques y plazoletas más grandes e importantes de la ciudad, que cuentan con una muestra significativa de viviendas a su alrededor”, de acuerdo con la plataforma especializada