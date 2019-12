¿Cómo es la informalidad empresarial en Medellín?

El programa Crecer es Posible permitió recopilar información de 2.715 personas con un negocio en marcha, lo que sirvió para identificar y validar algunos hechos de la informalidad empresarial en la capital antioqueña.

La iniciativa del municipio y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia facilitó hacer un comparativo entre los empresarios formales e informales, observándose que los primeros tienen mayor proyección y capacidad.

Los resultados del análisis, divulgados por la Revista Antioqueña de Desarrollo (Raed), mostraron que los empresarios informales, definidos así, por no tener Registro Público Mercantil (RPM), corresponden al 76,33 %.

Otro 77,08 % carece de procesos administrativos o contables escritos, un 79,06 % no paga impuestos, el 81,31 % no cancela los aportes a salud y un 86,9 % no hace pagos por riesgos laborales.