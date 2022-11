Jaramillo de Finanzas Emocionales indicó que si no se tiene deuda con tarjeta de crédito, pero hay otra obligación pendiente, hay que mirar cuál es su costo. “Por ejemplo, podría ser una hipotecaria con intereses al 9%. Si los CDT están dando renta al 14%, no tiene sentido pagar la deuda mientras se pueden recibir intereses en CDT, ahí lo racional es coger la prima e invertirla en CDT porque casi que el mismo banco cubre el costo de la deuda. Así, los rendimientos del CDT tienen que ser superiores a la tasa de interés de la otra deuda, si no es así, entonces este movimiento no tiene sentido”.