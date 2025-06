Los negocios que vienen para Sura y Argos tras concretar histórico desenroque accionario

Si todo sale bien, se completaría a finales de julio y no solo simplificará las estructuras de propiedad de ambos conglomerados, sino que también sentará las bases de sus ambiciosos planes estratégicos enfocados en infraestructura (Argos) y gestión de inversiones (Sura).

Por su parte, Celsia le apuesta a un plan de expansión en energías renovables no convencionales, con la meta de incorporar más de 1.000 MW de capacidad solar en Colombia y más de 200 MW de energía eólica en Perú. Así mismo, desarrollará nuevos proyectos eólicos en el país.

Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, destacó que el desenroque es un paso importante para la evolución y futuro de esa compañía. “En esta etapa que iniciamos, contamos con las capacidades como gestor de inversiones y con un portafolio de compañías sólidas que nos permiten continuar creando una rentabilidad sostenible, profundizando en nuestra huella de negocios para potenciar el valor para todos nuestros accionistas y consolidarnos como un grupo financiero referente en América Latina, con visión de largo plazo”.

“Para los accionistas actuales de Grupo Sura esta transacción representará un aumento en la participación económica y traerá beneficios para los accionistas de las tres compañías (...) Esperamos que la transacción culmine en el transcurso del próximo mes”, agregó.

Por su lado, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos, indicó que una vez realizada la transacción “estas compañías quedarán más democratizadas, sin ningún accionista controlante, de manera que van a parecerse cada vez más a las acciones de las compañías que cotizan hoy en los mercados internacionales, como aquellas que hacen parte del índice S&P 500”.

Para los nostálgicos, quienes ven en esta operación el final de un histórico cruce de casi 50 años, Velásquez envió un mensaje en una reciente entrevista con EL COLOMBIANO: “Esa esencia, esos valores no se destruyen se mantienen y quiero ser muy enfático en eso, porque me parece que el amor que se les tiene a estas compañías se basa precisamente en eso, en el impacto y la forma como estas compañías abordan el ejercicio empresarial para irrigar bienestar colectivo en todos los públicos de interés (...) Entonces, esto no hay que mirarlo con nostalgia, hay que mirarlo con enorme alegría porque mantener lo bueno servirá para habilitar unas avenidas de crecimiento que van a ser muy potentes y muy importantes”.