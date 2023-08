En total fueron 10 bancos pequeños y medianos, a los que Moody’s Investors Service rebajó la calificación. La calificadora también dijo que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluyendo U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. y Truist Financial Corp. como parte de una amplia mirada a las crecientes presiones sobre la industria.

Otro factor internacional que está pesando sobre el dólar tiene que ver con los débiles datos de China, la segunda economía más grande del mundo, cuyas importaciones y exportaciones cayeron mucho más de lo esperado en julio. Según Reuters, las importaciones tuvieron un descenso de 12,4% respecto al año anterior, mientras que las exportaciones se contrajeron 14,5%, lo que refleja una vacilante recuperación económica del país asiático y la moderación de la demanda mundial.

De acuerdo con un análisis de Bloomberg, esta decepcionante recuperación económica de China se está sintiendo principalmente en los países en desarrollo, que basa su economía en las exportaciones de materias primas.