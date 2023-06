¿La guerra será por los alimentos? Así buscan las potencias asegurar su comida

Lo anterior hizo que ya el centro de las miradas no fuera el agua o el petróleo sino los alimentos, convirtiendo a la agricultura y la alimentación casi en mercancías globalizadas, pues los países comenzaron sus propias carreras por alcanzar y proteger la comida de su población.

En este sentido, Rendón hizo hincapié en cómo esas potencias como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y China buscan ser protagonistas en los mercados mundiales, con miras a garantizar su soberanía alimentaria. “Es decir, no quieren hacer depender a sus sociedades de los alimentos foráneos sino apropiarlos aun cuando ello implique controlar mercados en otras latitudes”, añadió el analista.

“Cuan equivocados estaban todos aquellos que creían que los Gilinski, soportados en sus aliados árabes, habían emprendido una operación de venganza contra el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) con el objetivo no solo de arrebatarles a Bancolombia sino de acabarlos (...) No, esto no es un juego banal de poderes ni de egos. Como decía Carville: ‘es la economía, estúpido’, y en esta prevalece siempre el mediano y largo plazo. Y los Gilinski han demostrado que son más estratégicos a lo que aparentan”, recalcó Rendón.

De esta manera, con la firma del memorando de entendimiento por Nutresa, Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, presidente de International Holding Company (IHC), y la familia Gilinski se quedan con una holding que contabiliza un patrimonio de $10,5 billones, está presente en nueve líneas de negocio —cárnicos, galletas, chocolates, cafés, helados y pastas—, y es considerada la más sostenible en su segmento, según el Índice mundial de Dow Jones.

Para Javier Mejía Cubillos, profesor de la Universidad de Stanford, esto da respuesta a una de las principales prioridades de los Emiratos Árabes: asegurar la provisión de comida.