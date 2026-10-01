De la Espriella ordenó a MinMinas revertir el aumento en la gasolina de octubre

Ni un día cumplió el incremento de $46 en la gasolina que informó recientemente el Ministerio de Minas. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X tras conocer el incremento en el precio de la gasolina en Colombia y anunció que pidió revertir el aumento correspondiente a octubre. El mandatario señaló que citó a la ministra de Minas y Energía después de enterarse del alza y le solicitó dejar sin efecto el incremento de este mes. “He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina. Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre”, afirmó el presidente. De acuerdo con el jefe de Estado, el Gobierno debe buscar soluciones permanentes para enfrentar el aumento del precio internacional del petróleo y el efecto que este tiene sobre el precio de la gasolina. Consulte: Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: ¿cuánto le costará al país congelar los precios?

¿Qué ordenó el presidente sobre el precio de la gasolina?

La instrucción, según anotó, es encontrar una respuesta coordinada entre las diferentes entidades del Gobierno antes de adoptar nuevas decisiones que puedan tener impacto sobre los ciudadanos. “Mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, señaló De la Espriella. Más tarde, el propio Ministerio de Hacienda expresó en comunicado: “El precio de la gasolina corriente se mantendrá estable durante el mes de octubre de 2026, es decir, que no tendrá ningún alza, por decisión del presidente de la República, Abelardo De La Espriella”.

El Ministerio de Hacienda añadió que el ajuste anunciado inicialmente para el precio del galón de gasolina en octubre obedecía a la actualización del valor reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios. Las dos carteras señalaron que el biocombustible se produce a partir de caña de azúcar, una actividad de especial importancia para el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según explicaron, la medida buscaba acompañar al sector y generar alivios para contribuir a su recuperación tras el sismo.

Se ordena buscar una salida articulada

El mandatario indicó que su instrucción es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y mejorar la explicación pública sobre las condiciones que determinan el comportamiento del mercado. En ese sentido, pidió que las realidades del mercado sean explicadas de manera transparente y pedagógica antes de tomar decisiones que tengan efectos sobre el día a día de los colombianos. Según el presidente, las medidas que afecten el bolsillo de los ciudadanos deben estar acompañadas de explicaciones claras y pública Entérese: Gasolina sube $46 desde este 1 octubre: así queda el precio en Medellín Añadió que la prioridad del Gobierno debe ser el ciudadano y que, cuando sea necesario adoptar medidas difíciles, estas deben ser explicadas de forma transparente.

El mandatario señaló que el Gobierno debe explicar de manera transparente las decisiones que impacten el bolsillo de los colombianos. FOTO EL COLOMBIANO

El presidente agregó que los colombianos deben recibir información sobre las decisiones que impacten su economía y cuestionó que se adopten medidas que afecten su bolsillo sin explicaciones previas. “Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, concluyó.

¿Qué pasará con el aumento de la gasolina de octubre?

La posición expresada por el presidente es que el incremento correspondiente a octubre será revertido, mientras el Gobierno busca soluciones permanentes frente al impacto de los precios internacionales del petróleo sobre la gasolina. En la información suministrada no se especifica cuál sería el mecanismo para revertir el aumento ni cuándo se aplicaría una eventual modificación del precio.

Bloque de preguntas y repuestas sobre el aumento en la gasolina de octubre