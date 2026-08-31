Gasolina y ACPM no subirán en septiembre: ¿cuánto le costará al país congelar los precios?

El Gobierno Nacional anunció que mantendrá sin aumentos durante septiembre de 2026 los precios de referencia de la gasolina corriente y el ACPM. La medida busca evitar que mayores costos de los combustibles se trasladen al precio del transporte de alimentos y bienes de primera necesidad, además de facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Los precios de referencia para septiembre quedan prácticamente iguales a los de agosto en las 13 principales ciudades del país. En el caso de la gasolina corriente, el precio promedio de referencia pasa de $15.887 a $15.886 por galón. Para el ACPM, el precio de referencia permanece en promedio nacional de $11.320 por galón. Relacionado: Gobierno congela los precios de gasolina y ACPM para septiembre debido al terremoto

El FEPC seguirá bajo presión por los subsidios al diésel

Aunque los precios al consumidor permanecerán estables, la decisión no elimina la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), debido principalmente a la diferencia que existe entre el precio interno del diésel y su referencia internacional. Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en temas minero-energéticos, explicó que la gasolina corriente aporta recursos al FEPC, mientras el diésel continúa recibiendo subsidios superiores a $5.000 por galón. Vea aquí: Trump anuncia el “mayor acuerdo de la historia” con Venezuela para duplicar sus reservas de petróleo “Esta asimetría mantiene la presión sobre las finanzas del FEPC y llevaría a que acumule subsidios cercanos a $9,4 billones en 2026”, señaló Cabrales.

Por su parte, Felipe Campos, cuestionó el manejo que tuvo el Gobierno de Gustavo Petro frente a los subsidios a los combustibles. Según el analista, durante los cuatro años de esa administración se subsidiaron combustibles por $50 billones, de los cuales $47 billones correspondieron al diésel. Campos también sostuvo que durante los últimos tres años del Gobierno Petro los consumidores pagaron una gasolina más costosa para financiar el subsidio al transporte. Su posición es contraria a mantener el esquema actual: “Ojalá dejen de subsidiar el diésel”, afirmó.

Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, coincide en que el principal problema está en la brecha que mantiene el ACPM frente al mercado internacional. Sin embargo, destaca que para septiembre hubo un ajuste que permitirá reducir parcialmente el costo de los subsidios. Según Vera, aunque el precio al público no aumentará, el ingreso al productor de la gasolina corriente subió aproximadamente $80 por galón y el del ACPM cerca de $147 por galón. El cambio estuvo relacionado con la reducción en el precio de los biocombustibles que se mezclan actualmente en una proporción del 10%. Le interesa: FEPC volvería a cerrar 2026 con déficit de $6 billones por alza en subsidios a combustibles “Esto permitirá generar menores subsidios durante septiembre, pero no elimina la diferencia entre los precios internos y los internacionales”, dijo.

La gasolina está cerca de la paridad, pero el diésel mantiene una brecha de $7.500

La magnitud del subsidio es diferente para cada combustible. En el caso de la gasolina corriente, Vera considera que el precio se encuentra actualmente cerca de la paridad internacional. El experto explicó que los ataques de Estados Unidos a Irán durante el fin de semana elevaron los precios internacionales del crudo y los combustibles. Por esa razón, al 31 de agosto, incluso después del ajuste realizado el viernes anterior, la gasolina colombiana estaría aproximadamente $130 por galón por debajo del precio internacional. Esta diferencia representaría, según sus cálculos, subsidios cercanos a $24.300 millones durante septiembre, aunque la cifra puede variar diariamente según el comportamiento de los mercados internacionales. En el caso del ACPM, la brecha es considerablemente mayor. Vera calcula que el precio interno se encuentra aproximadamente $7.500 por galón por debajo del precio internacional de referencia. Esa diferencia podría representar erogaciones para el fisco de alrededor de $1,1 billones durante septiembre. Al igual que en el caso de la gasolina, se trata de una estimación que puede cambiar día a día. Más noticias: Fepc podría costarle hasta $14 billones al país este año si no suben los precios de los combustibles

¿Serán suficientes los $9,6 billones previstos en el Presupuesto?

La presión sobre el FEPC también genera dudas sobre los recursos contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2027. El Gobierno incluyó $9,6 billones para cubrir los subsidios de los combustibles correspondientes a 2026. Sin embargo, Vera advierte que estos recursos podrían resultar insuficientes si se mantiene la actual brecha del diésel y persisten las condiciones de los mercados internacionales. El analista considera que el Gobierno del presidente De la Espriella debe adoptar medidas estructurales para corregir la situación. De lo contrario, el costo de mantener los precios internos por debajo de las referencias internacionales seguirá trasladándose a las finanzas públicas.

Presión sobre Ecopetrol

El impacto, además, no se limita al FEPC. Vera advierte que la situación también genera presiones sobre la caja y mayores necesidades de endeudamiento de Ecopetrol. Por eso, aunque considera positivo que el Gobierno haya logrado aumentar el ingreso al productor de la gasolina y el ACPM sin afectar el precio al consumidor durante septiembre, sostiene que la medida es insuficiente para resolver el problema de fondo. Lea aquí: Gobierno paga a Ecopetrol $1,02 billones y liquida la deuda del Fepc del segundo trimestre de 2025 El reto será corregir gradualmente la brecha, especialmente en el diésel, para evitar que los subsidios continúen aumentando y comprometan mayores recursos públicos en un momento de alta presión sobre las finanzas del país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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