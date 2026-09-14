Petróleo Brent supera los US$108 y Colombia podría recibir más de $40 billones en regalías

El precio del petróleo Brent avanzó 3,46% durante la apertura de los mercados este 14 de septiembre y llegó a US$108,23 por barril, impulsado por la escalada de las ofensivas militares contra infraestructura energética de Arabia Saudita y embarcaciones comerciales que circulan por el estrecho de Ormuz. Con este movimiento, tanto el Brent como el crudo estadounidense extendieron las ganancias registradas durante la semana pasada, cuando ambas referencias volvieron a ubicarse por encima de los US$100 por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en octubre, también registró un incremento. Su precio subió 2,3%, hasta US$102,34 por barril. Entérese: EE.UU. se quedaría con la quinta parte del petróleo de Venezuela: así es el polémico acuerdo El comportamiento del mercado está marcado principalmente por la situación en Oriente Medio y el riesgo sobre las principales rutas utilizadas para exportar petróleo desde esa región. Hay que recordar que entre marzo y abril de este año el crudo alcanzó un máximo de US$121 dólares.

Lo que ocurre en Ormuz

Arabia Saudita tuvo que cerrar temporalmente su oleoducto Este-Oeste luego de un ataque con drones, mientras que un buque mercante fue alcanzado el domingo en el estrecho de Ormuz. Según las autoridades iraníes, una persona murió en el incidente. La situación ha elevado la preocupación del mercado por el tránsito de embarcaciones y el suministro internacional de crudo. Antes de la guerra, el estrecho mantenía un tránsito libre. Sin embargo, Irán ahora exige a los navíos solicitar autorización para atravesarlo y analiza la posibilidad de cobrar un peaje.

Colombia podría recibir entre $35 y $40 billones en 2026 por los aportes de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos, según estimaciones de Frank Pearl. foto Colprensa

La situación en esta vía de navegación es seguida de cerca por los mercados debido a su importancia para el transporte de petróleo desde Oriente Medio. Entérese: Trump dice que habrá nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques: “sabían la magnitud”

Aumento de las regalías para Colombia

El aumento de los precios internacionales también tiene implicaciones para los ingresos que Colombia obtiene de la actividad de hidrocarburos. Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, señaló en declaraciones citadas por La República que los aportes de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos al país podrían ubicarse entre $35 y $40 billones en 2026, si el precio promedio anual del Brent se mantiene por el orden de los US$100 por barril. La estimación contempla los recursos provenientes del impuesto de renta, las regalías, los derechos económicos y otros tributos asociados a la actividad petrolera. Le puede gustar: Petroleros respaldan decisión del Consejo de Estado sobre la protesta y piden acuerdos para sacar adelante proyecto Sirius “Con un precio promedio anual del Brent entre US$90 y US$100 por barril, los aportes de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos al país podrían ubicarse alrededor de $35 y $40 billones en 2026”, afirmó Pearl.

¿Qué pasa con el precio de la gasolina y el diésel en Colombia?

El comportamiento internacional del petróleo también tiene efectos sobre los combustibles en Colombia. El profesor y consultor del sector minero-energético, Sergio Cabrales, sostuvo que Colombia está pagando prácticamente el precio internacional de la gasolina, lo que significa que el país dejó de realizar los aportes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que venía haciendo desde mediados de 2023.

Sin embargo, la situación es diferente en el caso del diésel. Cabrales señaló que, pese a la reducción de la tasa de cambio frente al dólar, el incremento del precio internacional de este combustible ha llevado al FEPC a subsidiar actualmente cerca de $7.500 por galón de diésel en Colombia. Así, mientras el precio internacional del crudo vuelve a superar los US$100 por barril en medio de las tensiones en Oriente Medio, el comportamiento del petróleo también mantiene efectos sobre las cuentas públicas y el mercado de combustibles colombiano. El precio del petróleo Brent volvió a superar los US$100 por barril en medio de la escalada de las tensiones en Oriente Medio.

Lo bueno y lo malo para la economía colombiana

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, analizó en su cuenta de X las implicaciones para la economía colombiana de un precio del petróleo de US$109 por barril. El dirigente gremial señaló que el aumento del crudo puede elevar los costos de productos que utilizan hidrocarburos y energía entre sus insumos. Al mismo tiempo, consideró que un mayor precio del petróleo puede favorecer las finanzas públicas, debido a que una parte de los ingresos de la Nación depende de los recursos provenientes del sector petrolero. Según Mac Master, el incremento puede traducirse en mayores ingresos por regalías y por impuestos de renta y utilidades de Ecopetrol.

Desde el punto de vista cambiario, el presidente de la Andi señaló que el país recibiría una mayor cantidad de dólares, en un momento en el que la tasa de cambio se encuentra, según su apreciación, “especial y preocupantemente baja”. Mac Master también advirtió sobre el impacto del petróleo en los combustibles. Explicó que los incrementos del crudo llevan a mayores precios de estos productos. En el caso de la gasolina, señaló que el aumento se traslada al mercado y, por esa vía, impacta a consumidores y productores. Para el diésel, el escenario puede ser diferente, debido a que un mayor precio internacional podría generar la necesidad de que el Estado asuma un subsidio más elevado, con efectos sobre las finanzas públicas. El líder gremial cuestionó la dependencia de Colombia de las importaciones de hidrocarburos. Según señaló, “por errores del pasado” actualmente el país está importando más hidrocarburos de los que debería requerir. A su juicio, esta situación representa un riesgo adicional ante el actual precio internacional del petróleo, pues esos productos importados tendrían que adquirirse a precios elevados. Consulte: Ni Exxon ni Chevron: quién es el “bolichico” que se quedó con el acuerdo petrolero entre EE. UU. y Venezuela Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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