Carne o huevo, tan caros que no alcanza para los dos

A los consumidores colombianos les está tocando convertirse en malabaristas para surtir la canasta básica de sus hogares. Por estos días, algo tienen en común las tiendas de abarrotes y las carnicerías: clientes inconformes con el precio de los víveres básicos que parecieran haberse convertido en bienes de lujo.

Ante los reproches del consumidor, el comerciante trata de explicar que a ellos también les han subido los precios, pero no valen mucho los argumentos.

El comprador mira los billetes en su mano, vuelve a preguntar a cómo queda lo que está necesitando y toma decisiones: “Hagamos una cosa —dice doña Cecilia Londoño en un local de la Plaza Minorista—, no me despache el kilo de tomates, deme una libra nada más”. Esa misma petición se replica con las papas, la cebolla, el plátano y, en general, con toda la legumbre (ver gráfico).

“Esto nos afecta a los comerciantes porque uno necesita buen capital para comprar más surtido. Mucho de lo que se vende aquí es fiado y no siempre alcanzamos a recoger la plata para pagarle al mayorista. Entonces uno queda debiendo y ya después el proveedor no le suelta la misma cantidad”, exclama Carlos Gómez, un veterano distribuidor de la Minorista, quien encarna la dificultad de todo su gremio.

Entre tanto, doña Cecilia se queja: “Mi esposo piensa que yo me estoy embolsillando la plata del mercado. Cada quincena rinde menos la comida y me pregunta que si no estoy comprando todo completo. Incluso, piensa que le estoy pasando parte de la plata a mi mamá. Me va a tocar traerlo a mercar a ver si se da cuenta de que está dura la cosa”.

Y no es un tema de percepción, la pérdida de poder adquisitivo a la que se están enfrentando los jefes de hogar en todo el país es muy real.

La consultora Raddar ya había indicado que el salario mínimo, hasta noviembre de 2021, había perdido un 2 % de su capacidad adquisitiva. Poniéndolo en términos simples, el pago rinde menos porque los comestibles vienen en una racha de aumento desde el año pasado.