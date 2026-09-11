Progresión cierra inversión de ocho años en Envigado Fútbol Club con retorno de 4,31 veces

La comisionista de bolsa colombiana Progresión anunció el cierre de su fondo de capital privado Profútbol, con el que acompañó durante ocho años al Envigado Fútbol Club.

La salida se estructuró mediante un patrimonio autónomo y marca el cierre de un ciclo que comenzó en 2018, cuando Profútbol adquirió el 55% de participación en el club antioqueño.

El resultado financiero de la inversión dejó un múltiplo de 4,31 veces el capital invertido y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23% para los inversionistas del vehículo.

Durante la vigencia del fondo se distribuyeron recursos por más de $22.000 millones, según informó Progresión.

Además del resultado financiero, Progresión destacó el papel que tuvo la formación de jugadores en el desarrollo de la inversión.

“Vimos mucho más que un equipo de fútbol: encontramos una cantera de talento increíble y cerramos este ciclo con la satisfacción de haber sido pioneros en este tipo de estructuración de fondo de capital privado que aportaron al fútbol profesional colombiano”, comentó Alexander González, presidente de Progresión Comisionista de Bolsa.

El ejecutivo también resaltó que Envigado Fútbol Club ya era reconocido como una de las principales canteras del país y recordó el paso por el equipo de jugadores que posteriormente alcanzaron escenarios nacionales e internacionales, entre ellos Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Santiago Londoño.