Progresión cierra inversión de ocho años en Envigado Fútbol Club con retorno de 4,31 veces

La comisionista de bolsa colombiana Progresión anunció el cierre de su fondo de capital privado Profútbol, con el que acompañó durante ocho años al Envigado Fútbol Club. La salida se estructuró mediante un patrimonio autónomo y marca el cierre de un ciclo que comenzó en 2018, cuando Profútbol adquirió el 55% de participación en el club antioqueño. El resultado financiero de la inversión dejó un múltiplo de 4,31 veces el capital invertido y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23% para los inversionistas del vehículo. Durante la vigencia del fondo se distribuyeron recursos por más de $22.000 millones, según informó Progresión. Además del resultado financiero, Progresión destacó el papel que tuvo la formación de jugadores en el desarrollo de la inversión. “Vimos mucho más que un equipo de fútbol: encontramos una cantera de talento increíble y cerramos este ciclo con la satisfacción de haber sido pioneros en este tipo de estructuración de fondo de capital privado que aportaron al fútbol profesional colombiano”, comentó Alexander González, presidente de Progresión Comisionista de Bolsa. El ejecutivo también resaltó que Envigado Fútbol Club ya era reconocido como una de las principales canteras del país y recordó el paso por el equipo de jugadores que posteriormente alcanzaron escenarios nacionales e internacionales, entre ellos Jhon Jáder Durán, Yáser Asprilla y Santiago Londoño. El caso también pone de relieve el papel que pueden desempeñar los fondos de capital privado en industrias diferentes a las tradicionales. De acuerdo con Progresión, estos vehículos no solo permiten conectar el capital de los inversionistas con organizaciones con potencial de crecimiento, sino que también pueden contribuir al fortalecimiento de estructuras empresariales y a la sostenibilidad del talento. Para Envigado Fútbol Club, el acompañamiento de Profútbol durante estos ocho años fue más allá del aporte de recursos. “Profútbol fue pionero en llevar el capital privado al fútbol colombiano y, durante estos años, su acompañamiento fue mucho más allá de la inversión. La visión y el gobierno corporativo impulsados junto con Progresión nos permitieron fortalecer al Envigado institucionalmente y seguir apostándole a nuestra mayor fortaleza: la formación de talento”, afirmó Manuel Valero, presidente de Envigado Fútbol Club. Valero destacó que uno de los principales resultados de la alianza fue la consolidación de una cantera que trascendió las fronteras del club. “Hoy cerramos este ciclo orgullosos de una cantera que ha trascendido al club, con escuelas de fútbol en todo el país y jugadores que han llegado a los principales escenarios nacionales e internacionales. Ese es, sin duda, uno de los mayores legados de esta alianza”, agregó. Con el cierre de Profútbol, Progresión Comisionista de Bolsa señaló que continuará evaluando oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía. La estrategia estará enfocada en replicar el modelo de creación de valor que, según la firma, combina capital, acompañamiento estratégico y fortalecimiento empresarial. De esta manera, la salida de Envigado Fútbol Club pone fin a una inversión de ocho años que combinó la gestión de capital privado con el desarrollo institucional y deportivo de un club reconocido por su capacidad para formar futbolistas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes