Medellín recibirá por primera vez el UCI Gran Fondo World Series: será el 29 de noviembre

Después del recordado Tour Colombia en 2019, que contó con varias de las estrellas de ruta del momento, la ciudad volverá a ser sede de un evento de talla internacional de ciclismo. Se trata del UCI Gran Fondo World Series, certamen que hace parte del circuito mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y que está diseñado para deportistas aficionados.
Así lo anunció este viernes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó que el prestigioso evento se disputará el próximo 29 de noviembre y representará un importante aporte para la economía de la ciudad. Según las proyecciones entregadas, el encuentro dejará una derrama económica cercana a los 4 millones de dólares durante tres días.
“Estamos hablando de alrededor de 2.000 participantes nacionales y de unos 500 que vienen de otros países. Se estima la llegada de personas de 20 países. Lo importante es gozárselo”, indicó Gutiérrez Zuluaga.
El desafío también tendrá un componente competitivo importante. Los participantes tendrán la posibilidad de conseguir cupos directos para participar en el Súper Campeonato Mundial de Ciclismo de Francia 2027.