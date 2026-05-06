“Aspiramos a un préstamo de US$50.000 millones”: el plan de Paloma Valencia para oxigenar la economía

A menos de un mes de que los colombianos acudan a las urnas para la primera vuelta presidencial, el tablero político se agita con propuestas de alto impacto financiero. Mientras Iván Cepeda lidera las encuestas buscando la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, la derecha se debate entre el discurso de Abelardo De La Espriella y la visión de Paloma Valencia.
La candidata del Centro Democrático, tras consolidarse en la Gran Consulta por Colombia, pone sobre la mesa una estrategia agresiva para sanear las cuentas del Estado, un préstamo de gobierno a gobierno con Estados Unidos por cerca de US$50.000 millones.
El monto, que representa aproximadamente $185,24 billones, busca renegociar la deuda y fortalecer las arcas del Estado.
Esta inyección de capital, según explicó Valencia en el espacio especializado #EsLaEconomíaEstúpido de La República, no es un cheque en blanco, sino una herramienta de refinanciación.
La aspirante reconoce que cumplir la regla fiscal será una tarea titánica en sus primeros años, por lo que busca tasas de interés viables que permitan manejar la pesada deuda externa del país.
Su enfoque, denominado “economía fraterna” o “capitalismo social”, intenta marcar una distancia radical frente al estatismo actual, apostando por la libertad de empresa sin abandonar el apoyo a los sectores populares y pequeños emprendedores.
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