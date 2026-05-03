Deuda de Colombia está en el nivel más alto desde la Guerra de los Mil Días, dice análisis de Anif

La situación de las finanzas públicas en Colombia tiene encendidas las alarmas de centros de pensamiento y organismos de control. Según un reciente análisis del centro de pensamiento Anif, el endeudamiento actual del país solo es comparable con la situación vivida a finales del siglo XIX, específicamente durante la Guerra de los Mil Días, que inició en 1899 –es decir, hace 127 años–.
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En aquel entonces, el conflicto bélico llevó la deuda a niveles cercanos al 85% del Producto Interno Bruto (PIB) en medio de una hiperinflación galopante; hoy, aunque el contexto es distinto, la deuda neta se ubica alrededor del 58% del PIB, una cifra históricamente elevada que amenaza la estabilidad macroeconómica.
Para dimensionar esta carga, Anif explica que, si hoy se repartiera la deuda neta del Gobierno entre todos los habitantes, a cada colombiano le corresponderían cerca de $20 millones. Esta cifra es impactante si se compara con la realidad de hace 35 años, cuando la responsabilidad por habitante era de apenas $2 millones.
Es decir, en poco más de tres décadas, el peso de la deuda sobre el bolsillo de los ciudadanos se multiplicó por diez, producto de un gasto público que supera sistemáticamente a los ingresos del Estado.