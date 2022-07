Ni el más acertado de los analistas se atreve a proyectar el siguiente capítulo de la novela entre el Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Por el momento se sabe que Gilinski no tiene el control en Sura ni en Nutresa y que no lanzará más ofertas por el Grupo Argos.

Pero ni siquiera eso acaba la incertidumbre. Gilinski dijo en su momento que solo tenía los ojos puestos en Nutresa y más adelante lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Sura, y meses después por Argos. Además, aunque aseguró no tener intenciones de contraatacar por Argos, resulta paradójico porque esa es su “puerta” para mandar en el GEA (ver Radiografía).

Y es que el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana había calculado que Gilinski necesitaba un 48% de las acciones de la holding paisa de infraestructura para mandar en el GEA, pues resulta difícil que logre su cometido con nuevas ofertas por Sura o Nutresa, donde ya no parece haber muchos accionistas dispuestos a venderle.

Muchos hablan de que un camino alternativo para el magnate es comprar acciones del GEA en el mercado secundario, pero, por ejemplo, en Sura lo hizo y agotó el máximo que podía adquirir allí, quedándose con una porción de 38%.

“Los empresarios paisas no se la han dejado fácil. No sé si Gilinski pueda lanzar otra OPA por Argos a un precio mayor, o si lanza otra por Sura a un precio mayor. Pero hay que pensar que ya ha pagado buenos precios, por lo menos en Nutresa fue un buen precio y nadie más le vendió”, precisa el analista de una importante firma comisionista, que prefiere no ser citado.

Esa misma fuente considera que Gilinski tendrá que apostarle a mínimo un 50% de Sura o Nutresa, pero “es difícil, muy difícil” porque ni siquiera presionando desde las juntas para vender las participaciones cruzadas del GEA ha podido. Para él, las fichas del magnate vallecaucano en los órganos directivos de las empresas paisas “están bloqueadas”.

Obviamente, no se puede dejar de mencionar el otro escenario que varios tienen en mente desde que empezaron las OPAs por el GEA, y es que Gilinski vaya por Bancolombia.

Frente a esto el magnate dijo esta semana en La FM que al tener una participación de 38% en Sura (máximo accionista de Bancolombia) cree que ya cuenta con una posición importante, por lo cual se enfocará en ayudar a que la holding y gestora de inversiones sea más eficiente.

Por sus declaraciones recientes, Gilinski se concentraría ahora en ayudar a Sura y Nutresa, pero mirando el contexto y el respaldo que han puesto sus socios árabes en las OPAs bien puede esperarse una nueva maniobra de su parte.

Vale mencionar que ayer, tras conocerse que la OPA por Grupo Argos fue declarada desierta, las empresas del GEA tuvieron un cierre mixto en la bolsa colombiana: Nutresa subió 0,24% hasta los $42.000, mientras Sura y Argos cayeron 2,36% (a $41.010) y 3,56% ($13.800), respectivamente