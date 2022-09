Que el jeque árabe Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, dueño del conglomerado International Holding Company (IHC), lanzara una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por acciones del grupo Nutresa es algo “predecible, y tal vez no tan interesante”, según un análisis de Scotiabank.

¿Una prima irresistible?

Pero, ¿por qué la empresa árabe incrementa tanto el precio de su oferta? El análisis de Scotiabank de esta “deslumbrante prima”, correspondiente al 79% sobre el precio de cierre de la acción del 20 de septiembre, día en que se lanzó la oferta, va en dos sentidos: “Puede ser tan simple como un último recurso intentar convencer a las familias reticentes que aún no han vendido”.

Pero, lo más probable, según el análisis citado, es que sea una jugada de alta precisión: “los Gilinski ahora tienen asientos en las juntas directivas de Nutresa y Sura. Eso les da acceso a los documentos, y entre ellos, pueden haber pedido las valoraciones que el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño) debatió y usó antes de rechazar las numerosas ofertas del Grupo Oferente. En teoría, y esto nos suena a la explicación más lógica, esto significa que el Grupo Oferente podría saber el número exacto que necesitan poner sobre la mesa para eludir esos valoraciones internas que GEA ha estado utilizando como escudo”, aquello que las tres empresas han llamado el valor fundamental de las compañías.

Si este escenario se mantiene, continúa Scotiabank, no vender sería más difícil para los administradores del GEA, y se plantean dos escenarios: el primero, que los administradores decidan vender porque al no tener acciones directas en Nutresa quieran evitar conflictos legales que se prologarían por muchos años, y lleguen a un acuerdo con las familias que aún no han vendido. “Es posible que todos se coordinen y la gestión se vea bien en el futuro si reciben aproximadamente 21 veces lo que invirtieron sus abuelos fundadores”, continúa.

El segundo escenario indica que el tiempo y un larga batalla judicial podrían ser los enemigos de Gilinski, ya que según registros públicos, el banquero caleño tiene deuda en dólares que debe cubrir con pesos y mientras no controle la empresa los costos de esa deuda aumentan. Además, apunta el análisis, los honorarios legales del GEA en este conflicto los estaría pagando, en parte, Gilinski. “Así que es posible que al GEA le gustaría ir a la corte y jugar el juego largo”.