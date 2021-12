Quiénes son los Gilinski, magnates que van por el GEA

Colombia está ante uno de los negocios más grandes de su historia. El enroque del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), clave en el desarrollo paisa y nacional, está en vilo tras la llegada de un viejo conocido, Jaime Gilinski, quien en menos de un mes lanzó dos billonarias ofertas para quedarse con hasta 62,62% de Nutresa y 31,68% de Sura.

Sin dudar, especialistas en negocios valoran tres características de Gilinski que le han servido para amasar una fortuna de US$3.800 millones y ser el cuarto hombre más rico de Colombia: bajo perfil, inversiones estratégicas y, sobre todo, un poderoso músculo financiero.

Aunque reconocido en el mundo de los negocios, Gilinski es un apellido que quizá no le dice mucho a un colombiano del común. Lo cierto es que desde hace décadas se metió en los hogares del país. De hecho, si usted ha ido a la tienda por unas ‘Tozinetas Fred’ o se ha sentado en una ‘Rimax’, ya ha tenido relación con el portafolio del magnate.

Pero más que el apellido de un banquero que quiere quedarse con el GEA, Gilinski es la identidad de un grupo empresarial robusto construido durante años y que hoy tiene el negocio financiero como bastión. Lejos de Colombia, la historia se empezó a forjar al otro lado del mundo.

De Lituania al Valle



Fue en la década de 1920, cuando decididos a huir de la persecución de la que eran víctimas, inmigrantes lituano judíos arribaron al país. Uno de los descendientes de esa ola fue Isaac Gilinski Sragowicz, nacido en Barranquilla, en 1934.

Aunque originario de la puerta de oro de Colombia, el empresario forjó su trayectoria en el Valle del Cauca. Allá levantó marcas de la talla de Plásticos Rimax, Productos Yupi y Bon Bril; un corte muy industrial que con los años fue migrando a otros frentes.

Precisamente, el encargado de la transición fue su hijo, Jaime Gilinski Bacal, un caleño nacido en 1957 quien hoy encabeza el Grupo Gilinski, que opera negocios en banca, industria y hotelería, entre otros.

La dinastía la complementa Gabriel Gilinski Kardonski, el otro hombre fuerte del Grupo, hijo de Jaime. El joven empresario nació en 1987 y ha liderado el posicionamiento de GNB Sudameris –joya de la corona del conglomerado–, al igual que la adquisición de Publicaciones Semana.

Disputa con los paisas

Hoy, los tentáculos del Grupo no solo se extienden en Colombia, también en Paraguay, Perú y Panamá, entre otros países. Ese salto se dio en los 90, cuando Isaac y Jaime se animaron a otras ligas y rescataron la filial del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) en Colombia (pagando US$8 millones), y más tarde la convirtieron en el Banco Andino, el cual vendieron en US$70 millones.

La experiencia los motivó a hacerse con el Banco de Colombia, entidad que se convertiría en la manzana de la discordia con el GEA. Esto, porque tras aceptar venderle el 51% de esa compañía al Banco Industrial de Colombia (BIC), presidido por el antioqueño Jorge Londoño Saldarriaga, los Gilinski tuvieron desacuerdos con la forma en que se pagó la transacción, la cual alcanzó US$418 millones.

Alegaban que el BIC había tomado un crédito con JP Morgan para cancelar el negocio, pero que al final los recursos obtenidos no se usaron para ello, sino que la deuda se honró con plata de la entidad que nació producto de la fusión entre el BIC y el Banco de Colombia (Bancolombia).

El pleito tuvo incluso carácter jurídico y se extendió de 1999 a 2010, aunque Jaime Gilinski dijo recientemente que “con el paso de los años se ha ido poco a poco eliminando esa aspereza”.

A partir de allí el conglomerado buscó nuevas alternativas en el sector financiero y, en 2003, Jaime adquirió el Banco Sudameris y posteriormente hizo lo propio con el Banco Tequendama para fusionarlos y crear GNB Sudameris, sociedad que a 2020 totalizó $40,6 billones en activos y un patrimonio de $2,47 billones.

El Grupo Gilinski domina las filiales peruana y paraguaya de GNB Sudameris, así como la colombiana, en la que se encuentran Servivalores, Servibanca y Servitrust, por ejemplo.

Al patrimonio que ha forjado se han sumado nombres como los de la cadena de hoteles Four Seasons (en Bogotá), Publicaciones Semana y recientemente el banco digital Lulo Bank. Además, desde hace varios años es inversionista de Panamá Pacífico, proyecto inmobiliario catalogado como uno de los “negocios del siglo”.

Con todo por el GEA

Y, aunque conocidos, ninguno de los frentes mencionados ha tenido la repercusión que provocó la oferta de los Gilinski para entrar al GEA, a través de la participación en Nutresa y Sura.

Por si fuera poco, no están solos, su respaldo es el First Abu Dhabi Bank, el banco más importante de los Emiratos Árabes, que no teme poner miles de millones de dólares para que los empresarios cristalicen esta movida.

Más que optimismo, el negocio llena de incertidumbre, pues de momento no ha quedado clara la finalidad ni el propósito estratégico de esta operación.

El “boom” es tan grande que ni el inversionista más prudente descarta una OPA más, por Argos. Las dudas crecen y hay quienes dicen que más que en el control del GEA, Gilinski está interesado fundamentalmente en Bancolombia. Serán solo días los que definan cómo acaba este pulso que cambiaría la historia empresarial de Colombia.