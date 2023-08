Sin previo aviso: Gobierno radicó nuevo proyecto de reforma laboral

El nuevo texto no contiene grandes cambios con relación al planteado anteriormente, y aborda aspectos como la informalidad laboral; la inestabilidad; el abaratamiento de la indemnización ante despidos injustificados; la tercerización y la intermediación laboral; la eliminación de los recargos nocturnos y la reducción del recargo por trabajo en dominical y festivo; y la deslaboralización del contrato de aprendizaje.

Por el momento, la reforma se presenta con cierto tono polémico pues no fue concertada en su totalidad, no se explicaron los cambios y, como se mencionó, no se anunció su radicación.

Hace una semana, de hecho, los empresarios representados por la Andi y Fenalco habían manifestado su preocupación por la nula concertación que estaba teniendo la construcción del nuevo texto, así como la baja atención a las ideas del sector productivo.