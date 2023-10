Dicho esto, una de las cosas que brilló por su ausencia en el proyecto de ley radicado fue el concepto y análisis del Ministerio de Hacienda, que usualmente no falta en estas iniciativas.

Al respecto, los senadores de la Comisión Séptima dejaron constancia de que dicho concepto fue pedido reiteradamente pero Hacienda no lo entregó; entre tanto, la cartera se defendió diciendo que no era un prerrequisito; mientras otras voces creen que es un hecho grave, pues no se tendría en cuenta el impacto fiscal de la reforma.