Este dinero, consideró, se le debe pasar a Colpensiones y con la aprobación de la reforma pensional el año entrante se irradiarían otros montos para fortalecer la iniciativa Adulto Mayor. Así, los bonos pasarían a $500.000 cada mes y 3 millones de personas no pensionadas podrían superar la línea de pobreza .

“Transitaremos hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes habiendo aportado a la sociedad no reciben pensión”.

La primera, un pilar solidario básico, que garantizaría un bono pensional no contributivo equivalente a medio salario mínimo ($500.000) para los adultos mayores que hoy día no tienen derecho a la pensión.

El modelo se organizaría mediante pilares de tipo no contributivo, contributivo y complementario, combinando el actual régimen de prima media (administrado por Colpensiones) y el de capitalización (que manejan los fondos privados) a través de tres modalidades.

Es que aunque es necesario ampliar la cobertura y montos para la población excluida del Sistema General de Pensiones, los $18 billones anuales que implicaría el programa de Petro son plata que “hoy el Estado no tiene de dónde financiar”, analizó Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, ISP.

“La propuesta pensional de Petro implica empeñar el futuro fiscal del país y por tanto de la próxima generación de colombianos . Generaría una caja en el corto plazo para el Gobierno, que sería insuficiente para cubrir la transferencia propuesta a los no pensionados, y un déficit fiscal y del sistema pensional creciente en el tiempo e insostenible”, consideró José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

“Tendría que presentar la propuesta en el marco de la reforma tributaria para encontrar esa financiación vía impuestos o implementar un sistema de pilares que redireccione el flujo de aportes de cotización que hoy se pagan en el sistema para liberar los recursos que la Nación gira año tras año a Colpensiones”, adhiere Izquierdo.

En lo que definitivamente coinciden varios analistas dentro es que antes que un ajuste pensional se necesita sacar adelante la reforma laboral. “Hay que pensar en que necesitamos que haya más gente trabajando formalmente. Hoy la tasa de informalidad llega al 58%, entonces toda reforma pensional debe pasar primero por una laboral”, manifestó Christian M. Chaura, gerente y fundador de Pensión ABC, firma especializada en asesoría pensional.

A su juicio, aunque Petro dice que esto no constituye una apropiación de los recursos de las AFP, de cierta forma lo será porque obligaría a cotizantes a que una parte de sus aportes vaya a Colpensiones. En una línea muy similar al experto de Corficolombiana, Chaura cree que en unos 30 o 40 años esto se convertirá en un pasivo, una vez las 18,4 millones de personas que se verían impactadas lleguen paulatinamente a la edad de jubilación y le pongan presión al Régimen de Prima Media.

El mercado está atento a qué se viene

Eso, sin contar que las consecuencias en el corto plazo se verían en que los fondos privados tendrían un fuerte deterioro en los recursos que administran y eso se transmitiría al mercado de capitales, donde hay $62,8 billones de ahorros pensionales que están invertidos en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Además, las AFP poseen el 26% de los títulos de deuda pública en el país, lo que para algunos haría inviable la reforma.

A la polémica le salió el paso Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (asociación que agrupa a Colfondos, Porvenir, Proteccion, y Skandia), quien dijo se deben fortalecer los mecanismos de protección a la vejez para los tres millones de adultos que quiere cobijar Petro, “pero sin afectar el ahorro de la gente”.

De puertas para adentro los representantes de las AFP no ocultan su preocupación y piensan que debe haber una discusión técnica, pensando en eliminar la competencia que hoy existe entre cada régimen.

Para Izquierdo y Chaura, lo que verdaderamente debe pensarse para una reforma pensional es cómo se ampliará la cobertura, la viabilidad financiera del sistema, revisar los regímenes especiales y orientar los subsidios a la población con menores condiciones económicas.

“Se requiere crear el pilar cero o no contributivo dirigido a las personas que no lograron la pensión (en línea con lo que propuso el presidente), pero la fuente de financiación no puede ser el ahorro actual”, indicó el líder de ISP.