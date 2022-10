En consideración de José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, los puntos más altos de la ponencia de la tributaria tienen que ver con que finalmente se mantendrá la renta exenta en la compra venta de acciones; habrá beneficios por compras mediante pago electrónico y con factura electrónica que ayudan a formalizar la economía; ya no estarán los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón; y cambian las tarifas para dividendos y ganancias ocasionales. No obstante, ve negativas las sobretasas; hacer que el impuesto al patrimonio opere de manera permanente; y que al final no se logrará avanzar en ampliar la base de personas que pagan impuestos.