¿Por qué la sazón de los extranjeros está pegando duro en el Valle de Aburrá?

Pero esta no es la única historia de un emprendedor gastronómico de origen italiano radicado en Medellín: Lorenzo Luciano hace siete años montó Arte Dolce, una repostería en la que produce 25 sabores de helado artesanal y 30 variedades de postres. Empezó solo con su esposa y hoy la nómina la conforman diez empleados en el punto de venta en el barrio Provenza.

“Aquí por primera vez me atreví a hacer sabores de frutos tropicales que no conocía como maracuyá, mango y borojó. Una ventaja es que acá puedo trabajar todo el año, no me preocupo por el invierno o el verano como ocurre en Europa”, señala Lorenzo.

Estos son algunos casos de emprendedores que vieron en Antioquia un destino para materializar sus sueños, los mismos que quizás en sus países habría sido casi que imposibles hacer realidad.