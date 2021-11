“Incremento salarial estará por encima de la inflación”: Presidente de Éxito

La recuperación de las empresas y en particular de las del sector comercio como el Grupo Éxito es evidente al cierre del tercer trimestre de este año, cuando las cuentas de ingresos y utilidades son superiores a las reportadas un año atrás, periodo marcado por las estrictas restricciones para contener el avance de la pandemia.

Para Carlos Mario Giraldo, presidente del Éxito, a 20 meses de iniciada esta emergencia sanitaria son notorios los aprendizajes que va dejando una época compleja que ha demostrado que “el mundo cambia en dos segundos, y que a uno le cambia la vida de un día para otro” (ver Informe).

El empresario destacó, por ejemplo, el aumento de la productividad, pues “todos aprendimos a hacer más con menos, y a tener más capacidad adaptativa”. Así mismo, resaltó la inesperada aceleración que tomó la transformación digital, que se refleja en la proliferación de las startups, es decir las compañías que los jóvenes están fundando para toda clase de procesos.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Giraldo detalló cómo ha sido la recuperación de las diferentes líneas de negocio de la organización comercial, sus expectativas frente a la temporada de final de año y las inquietudes que generan fenómenos como el aumento de la inflación y su impacto en el ajuste que tendría el salario mínimo para 2022 y el proceso electoral y su impacto en los negocios.

Un informe reciente del Banco Mundial señaló que por la pandemia, la pobreza ganó terreno en Colombia, ¿lo siente así en la dinámica de los negocios el Grupo Éxito?

“Diría que en el consumo eso no es tan claro. En la utilización del crédito se observó un freno, pero ahora se está viendo una aceleración en el uso de ese mecanismo. En la venta de marcas propias hubo un crecimiento importante y en la venta de productos básicos de moda también hay señales de crecimiento, pero por el momento no notamos un cambio sustancial en la estructura del negocio a partir de eso. Por supuesto, con el desempleo que hubo esto tiene un impacto en la pobreza, y nos inquieta el efecto que pueda haber tenido en la desnutrición crónica, y no puede ser que tengamos 550.000 niños con desnutrición crónica”.

Por las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sabemos que la inflación o costo de vida está en ascenso, y en los últimos 12 meses está en el 4,58%, ¿en ese contexto, los colombianos estamos gastando más, menos o igual que antes de la pandemia?

“Durante la pandemia los consumidores gastaron menos en aquello que no era esencial como ropa, comida de restaurante incluso dentro de nuestros almacenes, y también gastaron menos en productos de cuidado personal, en cosmética, en cremas dentales y en productos para la afeitada. Pero, gastaron más en implementos de hogar, tecnología de conectividad, comida básica y en productos de higiene. Este año, en volúmenes, están gastando un poco más, pero en pesos mucho más por la inflación. El Dane muestra una inflación presionada por aspectos distintos como el encarecimiento de los commodities a nivel global entre ellos el trigo, la soya, el sorgo, los aceites, las carnes que en el mundo han tenido una inflación impresionante, y eso se expresa, además, en los efectos de los bloqueos que hubo en mayo, los cuales generaron estrés sobre la cadena de abastecimiento que, por ejemplo, impactaron mucho los precios del pollo y los huevos, que apenas están empezando a ajustarse. Pero hay que mirar el impacto de la productividad del retail, pues según el Dane la inflación de alimentos en los últimos 12 meses es superior al 11%, pero en la inflación interna del Éxito esos mismos precios de alimentos han subido el 6,9%, es decir que es menor”.

¿Qué explica esa diferencia entre la medición del Dane y la del Éxito?

“Por que avanzamos en la productividad con compras anticipadas, negociaciones adecuadas e importaciones oportunas que hemos adelantado. Eso es positivo, la ropa y los productos de hogar han subido en los últimos 12 meses, aproximadamente, un 6% en el Éxito, es decir por debajo del índice que mide el Dane, y la electrónica, que uno esperaría que hubiera crecido más por la escasez de los chips y el impacto que esto tiene en los computadores viene con un crecimiento en precios nuestros del 3,5%. Creo que hay momentos como el Día sin IVA que son una oportunidad para el consumidor, porque no solamente se suma el descuento del 19%, sino que también se agregan los descuentos que conjuntamente con los proveedores se otorgan y dan la oportunidad de comprar productos con un 30% o hasta el 45% lo que constituye un ahorro para los hogares”.

¿Cómo es que mide su Índice de Precios al Consumidor (IPC) el Éxito?

“Lo hacemos tomando la base de los precios que teníamos hace 12 meses y la base de los precios que tenemos hoy, y medimos cuánto tuvimos que incrementar y cuánto pudimos retener. Nuestro objetivo es estar siempre por debajo del incremento del IPC del Dane, y eso requiere una gestión buena, contar con una cadena de abastecimiento consolidada, altas productividades, negociaciones importantes con los proveedores e importaciones directas de algunos productos básicos que son claves para contener los incrementos en precios”.

¿Faltando algunas semanas para que termine el 2021, qué planes se esbozan para el 2022?

“Tendremos un plan de inversiones por 400.000 millones de pesos, un 25% de lo invertido este año. Este 2021 se invirtieron unos 320.000 millones en los formatos Wow y FreshMarket, en tecnología de información para las ventas en línea y en fortalecer nuestros centros de distribución. En 2022 le agregaremos unos nuevos almacenes, como Surtimayoristas, y retomaremos la expansión inmobiliaria a través de Viva Malls. Pensamos en comenzar dos proyectos de centros comerciales adicionales y tres más para el futuro, pero esos anuncios se conocerán de manera precisa más adelante. Pensamos que el primer semestre será muy dinámico por la irrigación de la economía cafetera, pues los altos precios del petróleo y el carbón que ayudan a que el Estado invierta un poco más son importantes en las zonas que tienen economía petrolera o carbonífera, pero los de café se inyectan directamente en la zonas productoras del grano. También pensamos que el incremento salarial estará por encima de la inflación y esto también se irrigará en la economía nacional. Ese aumento va a ser más alto de lo que hemos visto en años pasados”.

Pero, esos son recursos que se pueden diluir por el aumento de la inflación y esa puede ser una preocupación...

“Más que preocuparnos nos ocupamos de la inflación, que no solo se refleja en los precios que hay que trasladarles a los consumidores, sino en los costos de ocupación, los laborales, de suministros, seguros, de energía y servicios públicos que tienen un impacto muy grande. Uno de los grandes retos que tendrá la empresa privada, y nosotros no somos la excepción, es poder garantizar un adecuado control de los costos y gastos y unos planes de productividad para adecuarnos a esa circunstancia (de inflación al alza) que va a perdurar durante la primera parte del año”.

¿Cuáles son otros efectos negativos de la pandemia?

“Hay aspectos negativos como los déficit fiscales de los estados, la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, la imposibilidad de seguir generando los subsidios que se estaban otorgando y la necesidad de equilibrar las cuentas del Estado con reformas tributarias. Colombia fue uno de los primeros países en hacerla. Todavía no fue una reforma estructural, pero fue positiva para ese equilibrio de las cuentas” (ver Para saber más).

¿Prevé algún impacto de las elecciones en los negocios?

“La gente habla mucho de eso y yo nunca he visto estadísticamente que los negocios sean mejores o peores por las elecciones. Ellas ahí están y generan expectativas entre los consumidores, a veces generan un mayor gasto público especialmente en las entidades descentralizadas, municipios y departamentos, pero no creo que haya una relación directa entre el crecimiento y la fortaleza de los negocios y el proceso electoral”.

¿Y qué ve el presidente del Éxito a partir del 7 de agosto de 2022?

“Creo que la nuestra es una visión de largo plazo, y nuestro plan de inversiones es independiente del proceso electoral. Creemos en las instituciones, estas siempre han sido sólidas y seguiremos apostándole al país con toda confianza”.

De cara a la temporada decembrina y con las complicaciones que observa la importación de algunos artículos, ¿cómo están los inventarios del Éxito?

“Estamos preparados con buenos inventarios. No estamos evidenciando lo que se aprecia en Estados Unidos y Europa de falta de productos en los almacenes. Según me explicaba algún proveedor, allá lo que pasa es que como siempre hubo cadenas de abastecimiento tan organizadas, las empresas nunca se prepararon para tener inventarios altos. En contraste, nosotros siempre hemos trabajado con un nivel de inventarios más alto”.

¿Pero se verán precios de los aguinaldos más elevados?

“Los aguinaldos al final van salir igual o más baratos. Porque el consumidor va a aprovechar el black friday (26 al 28 de noviembre) y los días sin IVA (19 de noviembre y el 3 de diciembre) para comprar los detalles. Entonces cuando se tiene una rebaja automática del 19%, eso compensa cualquier inflación que haya en los costos y el consumidor va a tener una ventaja importante en esas fechas para la compra de aguinaldos”