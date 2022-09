Las personas que buscaban hoy billetes de avión para salir de Rusia se han encontrado con que no había ya tiquetes con destino a Estambul, Ereván o Bakú u otros destinos que no piden visado, coincidiendo con el anuncio del presidente Vladímir Putin de una movilización parcial, según medios como RBC y The Moscow Times.

Según los buscadores de las aerolíneas Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines y Armenia Aircompany, no habrá vuelos hasta dentro de unos días o solo en clase Business.