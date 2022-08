“Afortunadamente hemos tenido un periodo interesante en cuanto a los precios del café. Yo diría que casi desde 2020, cuando arrancamos el año de pandemia, el café ha sido un negocio interesante para los productores. Los precios internacionales han reaccionado por las heladas y sequías de Brasil. Por ejemplo, ya tocamos un precio histórico que sobrepasa los $2,3 millones por carga. Sin embargo, no todo es color de rosa: llevamos dos años en los que ha caído mucha más lluvia que el promedio histórico y eso ha impactado los niveles de producción, que venían estando alrededor de 14 millones de sacos. Este año estaremos cerrando por el orden de los 12 millones de sacos; es decir, tendremos 2 millones de sacos menos. Así que hay buenos precios, pero las noticias no son tan buenas en cuanto a la producción”.

También preocupa mucho la inflación en el mundo, ya que se empieza a escuchar sobre una reducción en el consumo en general de la gente, y del café en particular. Así que podríamos tener un menor consumo de café y una producción más fuerte y recuperada, por lo que los precios tendrían que responder a esa oferta y demanda. Es decir, nos enfrentaríamos a unos precios mucho más bajos”.

Hay algo que preocupa al campo y es el envejecimiento de su población, ¿en un futuro sí habrá quién siembre café?

“Este es un fenómeno que no es inherente de la caficultura colombiana, es algo que pasa en otros sectores del agro y en otros países como Estados Unidos y Japón. ¿Qué se necesita para que la gente se quede en el campo? Lo primero es seguir fomentando el amor por la tierra. En Colombia no ayuda mucho la ley laboral que no permite que los muchachos siquiera se arrimen al campo antes de tener 18 años. Además, hay que hacer que el sector agrícola sea rentable, que pueda competir con la ciudad: debe haber escolaridad, carreteras, salud, servicios públicos. Y eso lo tiene que proveer el Estado”.

¿Le preocupa una posible reforma agraria?

“Estamos mirando muy de cerca todo lo que está proponiendo el nuevo gobierno. Pero, antes de pronunciarme quiero esperar a tener un panorama más completo sobre cómo será, por ejemplo, lo del catastro multipropósito, cómo serán los impuestos asociados a este, y cómo impactará a las fincas y a la rentabilidad de la caficultura. Por el momento, nos hemos estado reuniendo con diferentes funcionarios del gobierno, luego haremos nuestra retroalimentación” .