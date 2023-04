Así, la SIC les pide a ambas aerolíneas mantener la independencia y no actuar de manera coordinada hasta tanto la Aerocivil no reafirme el visto bueno a su integración, o si en dado caso deciden que no se unirán.

Así mismo, exige remover de sus cargos a quienes puedan generar vínculos entre Viva y Avianca, implementar programas que eviten que ambas incurran en conductas anticompetitivas y elaborar informes semanales que muestren el cumplimiento de estos aspectos.

Y, muy importante, que se compense a los pasajeros afectados tras el cese de Viva.

“La garantía incluye, a elección del consumidor, que Avianca, Viva Colombia y Viva Perú (i) expidan un voucher por el 150% del valor total del tiquete que podrá ser redimido en esas aerolíneas, (ii) se obliguen a prestar el servicio en las condiciones inicialmente pactadas o (iii) reembolsen el total del dinero pagado con la correspondiente indexación basada en el incremento del IPC. Avianca, Viva Colombia y Viva Perú deberán establecer canales de atención especiales y diferenciados para atender las solicitudes formuladas por los consumidores afectados”, indicó.