Parte de la crítica radica en el hecho de que esta es una entidad que no está acostumbrada a ahorrar, por lo que de prosperar la iniciativa tendría un impacto grande en el ahorro nacional, alertó Janna.

“Ya en la práctica el requisito de edad está movido, pero la norma no se modifica porque para quienes sí consiguen la jubilación (mujeres a los 57 años y hombres a los 62) se les estaría imponiendo una talanquera mayor, pero ese es un cambio que en un corto tiempo habrá que hacer”, precisó.

En otros países, según la catedrática, se da cuenta de 1.800 o hasta 2.000 semanas de cotización, pero se trata de unos mercados laborales con garantía de empleo pleno, cosa que aquí no ocurre.

Igualmente, insistió en que el Gobierno no ha tenido buenas experiencias en la administración de fondos públicos, y en la actualidad el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) se parece mucho al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que se pretende crear.

“Cuando uno mira en qué invierte el Fonpet se ve que apuesta por financiar al Gobierno y en opciones de corto plazo, y con ese esquema es muy difícil generar la rentabilidad necesaria para pagar las pensiones en 30 o 40 años. Este es un llamado para que esas capacidades que no tiene el Gobierno sean tenidas en cuenta en la discusión de esta reforma”, enfatizó Janna.

En contraste, la docente Sánchez considera que el proyecto de reforma pensional no propicia el desahorro y que por el contrario lo fortalece.

“Esta reforma tiene dos broches de seguridad y eso es algo que no se dice. El primero es que la plata que está en el ahorro individual de los fondos privados no se trae, esos recursos siguen ahí invertidos en el mercado de capitales, el dinero se trae cuando el individuo se va a pensionar”, precisó la profesora.

El otro broche o seguro está en el artículo 24 del texto que pasará a segundo debate del Congreso, el cual empieza a crear un ahorro público que se va a sumar al de los fondos privados, y que pasaría del 1,1% del PIB en 2025 a 1,6% del PIB en el año 2052.

“¿Qué pasa si no se hace la reforma? Pasa lo que estamos viendo ahora y es que la plata la estamos trayendo, y a agosto de este año ya habían $8,8 billones de allá (fondos privados) que se han trasladado a Colpensiones, y esta entidad no los ahorra porque le toca pagar pensiones, o sea que esa plata se desaparece”, alertó Sánchez.

Más preocupaciones

Juan David Correa, presidente de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección, reiteró que el proyecto de reforma debe considerar elementos claves como cobertura, sostenibilidad y equidad, y hasta el momento no se ven aumentos de cobertura, la propuesta en discusión no es sostenible porque no está basada en el ahorro y tampoco es equitativa.

“Que sigan insistiendo en un sistema que tenga un pilar contributivo, con los 3 primeros salarios que corresponden aproximadamente a casi el 80% de los recursos que se recaudan en el sistema y que se vaya a otorgar un subsidio que no todos necesitan, haría que el déficit pensional que está por los lados del 110% del PIB, se incremente”, expresó Correa.

Sobre los $382 billones que administran los fondos de pensiones privados, el presidente de Protección resaltó que estos seguirán siendo administrados por esas entidades financiera y no habrá ninguna transferencia de esos recursos, “tarea que seguirá siendo muy importante por la capacidad que ha sido la construcción de ese ahorro que representa mucho más del 20% del PIB”, y planteó que el nuevo modelo pensional surja tras un periodo de transición.