Los mitos y realidades del sistema pensional

En medio de esta discusión suelen aparecer dudas, reparos y desconfianzas que causan distorsiones, que terminan provocando una visión equivocada del beneficio pensional como mecanismo de protección económica para la vejez.

¿Cuál es el cuestionamiento más recurrente que se plantean los colombianos? “El mito más grande hoy es que uno no se puede pensionar”, responde Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, quien enfatiza en que es necesario ser disciplinado en la regularidad de hacer los aportes.

En el mismo sentido se declara Juan David Correa, presidente de Protección: “Realmente las personas sí se pueden pensionar con un ahorro disciplinado y constante. También tomando la decisión adecuada de dónde deben estar para poder aprovechar el beneficio de la generación de rentabilidad del dinero que ahorran”.

En esa línea, el empresario hizo notar que en 25 años de existencia los fondos de pensiones privados han acumulado recursos por 244 billones de pesos, de los cuales unos 150 billones son rendimientos. “Creo que la capacidad de los fondos para generarle valor a los clientes es muy importante, y aquel mito de que la gente no se puede pensionar queda atrás, cuando hay ahorro y un complemento”.

A su turno, Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad El Rosario, citado por la Escuela Nacional Sindical (ENS), reconoce que las personas jóvenes tienen que ser conscientes de que deben ser responsables y cotizar disciplinadamente durante 26 años.

“Muchos colombianos no se preocupan por su pensión, y se contentan porque al no cotizar el salario les rinde más, tienen más flujo de caja. Pero en el momento de invalidez, vejez o muerte no tienen una respuesta institucional y se quedan sin ingresos. Cada semana que no coticemos suma al déficit que tendremos cuando llegamos a la edad de jubilación”, comenta.

Además, sugiere que otro mito que hay que desmontar es que el sistema cubre solo la vejez. “Cubre los tres escenarios: invalidez, vejez y muerte. Cuando ocurre uno de estos tres eventos hay una respuesta del sistema, pero para tener ese derecho hay que cotizarle con fidelidad. Ojo: este es un derecho, no un regalo”.