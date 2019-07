La subasta de la energía renovable será en octubre

Entre las nuevas condiciones se destacó la mayor certidumbre para los comercializadores en la entrega de energía con un modelo “pague lo contratado”, es decir que el comprador se obliga a pagar al vendedor la energía contratada, independiente de que el comercializador la consuma o no, y el generador se compromete a suministrar una energía fija al comprador en un bloque horario determinado.

La meta de aumentar de 50 a 1.500 megavatios la generación eléctrica en el país mediante fuentes no convencionales de energías renovables, como la eólica y la solar, se mantiene intacta, y para esto el Ministerio de Energía realizará antes de finalizar octubre una nueva subasta.

El anuncio del Ministerio de Energía coincide con el inicio de la feria ExpoSolar, que se verá hasta el sábado en Plaza Mayor, en la que las grandes empresas paisas de servicios públicos exhiben su nueva apuesta: la expansión de la energía solar para hogares, pequeñas y medianas empresas (pymes) y el comercio (ver Paréntesis).

Carlos Yepes, director de la muestra, consideró que la nueva subasta hace parte de un proceso de aprendizaje que tiene como objetivo conquistar un mercado delicado.

“Estamos empezando a hacer este tipo de subastas, y si no se saben hacer adecuadamente las ofertas es factible un fracaso, pero no porque no sean viables desde el punto de vista energético, sino por el planteamiento que se hace”, comentó Yepes, quien confió en que los correctivos del ministerio conlleven al éxito del procedimiento.

En la actualidad, cerca del 70 % de la energía que se produce en el país proviene de fuentes hídricas. Esto hace que la matriz energética colombiana sea considerada como la sexta más limpia del mundo, según el Consejo Económico Mundial. Sin embargo, también ubica al país como uno de los más vulnerables a la variabilidad climática.

En ese contexto, la idea del gobierno es tomar el riesgo, entendiendo que para innovar e introducir nuevas tecnologías, las curvas de aprendizaje son parte fundamental para asegurar el éxito del suministro energético en el largo plazo.