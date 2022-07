“La transición energética no se limita solo a cambiar la fuente de la energía, también a hacer cambios en las tecnologías de conversión y del consumo final”, dijo Baquero.

En la intervención inicial que dio apertura al evento, Ricardo Baquero, gerente nacional del Proyecto de Distritos Térmicos Colombia de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), comentó que la digitalización es pertinente para la transición energética en cuanto a que permita superar algunas de las barreras que impiden cumplir las metas en su avance, como por ejemplo la falta de información y comprensión del desempeño energético, que no permite entender bien cómo es el consumo, y los sistemas de monitoreo de dichos datos son deficientes o mal utilizados.

La transición energética

Como complemento, Fernando Branger, ejecutivo senior y coordinador de Especialistas de Energía del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), sostuvo que si bien la matriz de generación eléctrica de la región es “bastante verde”, no aplica igual en todos los países, y por ende es importante entender sus cualidades y particularidades para ver qué tanto avanza.

Autonomía energética

Alex Santander, jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos Ambientales, Ministerio de Energía de Chile, apuntó en su participación que la tecnología es crucial para permitir que los usuarios tengan autonomía energética, y también para facilitar la operación de un sistema eléctrico “altamente” renovable en diez o quince años más, lo cual, en términos tecnológicos “es algo que ya está encima”.

En su país se actualizó en marzo de este año la política energética que tiene entre sus pilares la promoción de una matriz energética limpia, a partir de la cual pretenden lograr desarrollos en eficiencias energéticas y electromovilidad, con una pieza clave: el hidrógeno verde y sus derivados.

Así esperan reducir la dependencia de los combustibles fósiles, ya que en la actualidad estos son, en palabras de Santander, el 75 % de su fuente de energía.

Por su parte, Brian Motherway, jefe de la División de Eficiencia Energética de la Agencia Internacional de Energía, hizo énfasis en la necesidad de que haya mayores avances en temas de educación tecnológica, de marcos legales y políticas públicas, para pasar de tener pequeños proyectos de escala mediana a otros de gran escala cuya trascendencia e impacto aumenté la incidencia de la digitalización en la transición energética.

“Hay muchos beneficios que brindan las tecnologías, como el empoderamiento de las comunidades, el control sobre los consumos, y que muchos electrodomésticos o aparatos se conectan a las redes, pero algunos de esos desarrollos no se entienden entre sí y eso no permite desarrollar el mercado. La tecnología debe mejorar nuestras vidas, no solo por el hecho en sí de incorporarla, sino para generar políticas públicas que amplíen el espectro y ayuden a atraer inversión y a proteger a los consumidores. Es pasar del discurso a la acción”, mencionó Motherway