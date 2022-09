Aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido en que respetará los contratos petroleros firmados para no paralizar el normal desarrollo de esta industria , a la hora de la verdad la tributaria desaceleraría en mucho la tarea en exploración y producción de hidrocarburos. Así lo advirtió la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).

El líder gremial también señaló que con la iniciativa, el Government Take pasaría de 65% hasta 80%, lo que no sería competitivo para el sector; además, los nuevos impuestos que generan tratamientos diferentes entre empresas del sector, no tienen en cuenta si los proyectos son rentables y/o viables económicamente.

“Así mismo, se establecen cargas adicionales que no corresponden a la práctica internacional en rubros de costos muy relevantes para las empresas, como las regalías (20% del costo de producción)”, agregó Lloreda.