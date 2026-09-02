Uber despedirá al 10% de sus empleados en el mundo

La plataforma Uber anunció el miércoles que despedirá a alrededor del 10% de sus empleados en el marco de una amplia reorganización en la que también abandona dos países africanos, en plena fase de inversión en robotaxis autónomos.
Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
“Hoy estamos realizando una serie de cambios organizativos significativos en todo Uber”, dijo el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, en un mensaje a los trabajadores. “Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%”.